1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pazardaki etiketi üretici fiyatları belirleyecek

Kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren ekonomist Dr. Beyhan İncekara, "ÜFE'ye yönelik yapılacak her şey bir sonraki dönem TÜFE'yi düşürecektir. O yüzden maliyetleri biraz düşürmeye çalışırsak TÜFE otomatik olarak düşecektir" dedi.
03 Aralık 2018 23:07
Yazdır
Pazardaki etiketi üretici fiyatları belirleyecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.Buna göre kasımda yüzde 0,64 azalması beklenen enflasyon, yüzde 1,44 oranında düşüş yaşadı. Üretici fiyatları ise yüzde 2,53 oranında geriledi.

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Ekonomist ve İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi ve Ekonomist Dr. Beyhan İncekara, ana harcama gruplarında en yüksek düşüşün ulaştırmada olduğunu belirterek, "Bütün kalemlerde bir düşüş var. YEP (Yeni Ekonomik Programdaki) enflasyon hedefi 20,8 di. Merkez Bankasının da bu orana yakın bir beklentisi vardı. Özellikle petrol fiyatlarındaki düşüş, enflasyonla topyekün mücadele kapsamında özellikle belli ürünlerde, marketlerde indirimler yapıldı. Buna bağlı 1 Ağustos itibariyle alınan kredi faizlerinde indirim yapıldı, elektrik ve doğalgazda yılsonuna kadar zam yapılmaması konusunda karar alındı. Bunların tümü enflasyon oranlarının düşmesini sağladı.

SIKILAŞMA POLİTİKALARI YILLIK ENFLASYONDA DÜŞÜŞ GETİRDİ

Enflasyon oranlarında Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) çok önemli olduğunun altını çizen Ekonomist İncekara, "Çünkü bir dönem sonraki Tüketici Fiyat Endeksi'yi (TÜFE) etkileyecek en önemli faktör bu. Yani maliyetlerdeki artışlar. Bunların içinde enerji var, girdi maliyetleri var. Bu maliyetlerin düşürülmesi için yapılacak çeşitli hamleler bizim için önemli. Son 12 aylık ortalama değişim oranlarına baktığımızda bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 5'lik bir artış görüyoruz. Bu süreçte Merkez Bankası'nın ve hükümetin uyguladığı sıkılaşma politikaları ile enflasyon baskılanmaya yönelik faaliyetler var. Enflasyonun düşürülmesi için özellikle ÜFE'ye müdahalede bulunulması gerekiyor. Döviz kuru artışı sebebiyle bir dönem tetiklense düşüş sağlanmıştır.

"YILSONU ENFLASYON ORANI DAHA DA DÜŞEBİLİR"

Enflasyonun Türkiye'nin devam eden bir sorunu olduğunu dile getiren Ekonomist İncekara, "Bunu çözebilecek çeşitli hamleler yapılması gerekiyor. Yeni Ekonomik Program'da bunun bazılarını Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamıştı. 'Enflasyonla mücadele en önemli hedefimiz olacak. Buna bağlı yatırım ve üretimi destekleyen nitelikli işgücü sağlanacak' demişti. Ama dediğim gibi ÜFE'ye yönelik yapılacak her şey bir sonraki dönem TÜFE'yi düşürecektir. O yüzden maliyetleri biraz düşürmeye çalışırsak TÜFE otomatik olarak düşecektir" ifadelerini kullandı.

Ekonomist İncekara açıklamalarının sonunda yılsonu enflasyon verisinin petrol fiyatlarındaki ve kurdaki düşüşle daha da düşebileceğini söyledi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 523 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'ye en fazla turist Rusya'dan geldi
03 Aralık 2018 22:41		 Kadınlar yüzde 40-70 indirimlere dayanamıyor
03 Aralık 2018 22:36
Doları hangi söylenti hareketlendirdi?
03 Aralık 2018 22:01		 Türk dizileri Asyalı izleyicilerin beğenisine sunulacak
03 Aralık 2018 20:26
Bunu yapmayanlar dikkat! SGK'dan geri alınabilir
03 Aralık 2018 20:16		 'Lazer silahta ulaştığımız mesafeyi söyleyemem'
03 Aralık 2018 18:41
Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin temelleri sağlam
03 Aralık 2018 16:41		 Atak helikopteri Pakistan yolunda
03 Aralık 2018 15:32
Karadenizli balıkçılar, limana tonlarca hamsiyle döndü
03 Aralık 2018 15:21		 DİSK, asgari ücret talebini açıkladı
03 Aralık 2018 14:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce sokaklardaki sahipsiz köpekler, belediyeler tarafından toplanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'ye giren aday sayısı, yarı yarıya azaldı
Zehirlenme tedbiri... Her gün bir öğretim üyesi öğrencilerle yemek yiyecek
CHP'li vekil, 'hayali liste' için özür diledi
Erdoğan: Venezuela'da Cami inşa etmeyi planlıyoruz
4 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Fatih'te silah sesleri! Özel harekat bölgeye sevk edildi
Tarım Bakanlığı, unvan değişikliği sonuçlarını açıkladı
Sevgilisinin evinin önünde kafasına sıktı
Sancaktepe'de 22 yaşındaki ambulans şoförü intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a El Libertador nişanı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gamze özçelik'in tesettüre girmesi 3
uyku düzeni 2
kelam 1
tanrı 2
çaylak 2
değişmedik diyoruz ama değişiyoruz 5
dolar düşerken fiyatların aynı kalması 1
vergi cenneti 3
murat özdemir 1
kasım ayı enflasyon oranının eksi çıkması 9
SON İLANLAR
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu Alım İlanı
Sivas Güneykaya Belediyesi Memur Alım İlanı
Kürtün Belediyesi Mühendis Alım İlanı
Devlet Korumasında Yetişen 3274 Kişi Alınacak
Karayolları Genel Müdürlüğü 43 mühendis alacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Köprüköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinop Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Beşikdüzü Belediyesi 27 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam