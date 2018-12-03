1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'3600 ek gösterge tüm memurlara yansıtılsın'

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul, "3600 ek göstergenin yansıtılmasında belirli kesimler yerine tüm memurları kapsayacak bir formüle ihtiyaç var. Herhangi bir kaygıyla çalakalem bir şey yapılırsa bunun artılarından ziyade eksileri olur." dedi.
03 Aralık 2018 23:13
Yazdır
'3600 ek gösterge tüm memurlara yansıtılsın'

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, "3600 ek göstergenin yansıtılmasında belirli kesimler yerine tüm memurları kapsayacak bir formüle ihtiyaç var. Bu konuda ilgili tarafların görüşü alınmadan herhangi bir kaygıyla çalakalem bir şey yapılırsa bunun artılarından ziyade eksileri olur." dedi.

Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, memurlar için yıllardır talep ettikleri 3600 ek göstergenin 24 Haziran seçimlerinde ülke gündemine geldiğini anımsatarak, siyasi partilerin bu hakkın verilmesiyle ilgili vaatlerinin olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın polis, öğretmen, hemşire, imam ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerinin 3600'a çıkartılacağıyla ilgili açıklamalarından memnuniyet duyduklarını ifade eden Tonbul, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın açıklaması, öğretmenler, hemşireler, polisler, imamlar ve yöneticiler olmak üzere beş grup üzerinde yoğunlaştı. Sonraki süreçte diğer kamu çalışanlarının da bu imkandan yararlanma talepleri oldu. Bugün geldiğimiz noktada, 3600 ek göstergenin yansıtılmasında belirli kesimler yerine tüm memurları kapsayacak bir formüle ihtiyaç var. Bu konuda ilgili tarafların görüşü alınmadan herhangi bir kaygıyla çalakalem bir şey yapılırsa bunun artılarından ziyade eksileri olur."

"Memur-Sen'in görüşleri alınmalı"

Tonbul, polis, öğretmen, hemşire, imam ve idarecilere hangi kriterlere göre 3600 ek göstergenin verileceğinin önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Mesela, öğretmen dediğimiz zaman bu öğretmenler içerisinde kim faydalanacak? Bu meslek grubu içerisinde emekli olanları da düşünürsek lise mezunu öğretmenler var, yüksekokul mezunu öğretmenler var, lisans mezunu öğretmenler var. Düzenlemeyi öğretmenlik mesleği üzerinden yaparsak hepsine vermemiz gerekiyor ama sadece lisans mezunları diye düşünürsek burada sıkıntı oluşacak. Bunun aynısı polisler için de geçerli. Biz tüm bunları dikkate alarak adil, kalıcı ve herkesi kuşatan bir çözüm istiyoruz."

3600 ek gösterge konusunda yapılacak çalışmalarda Memur-Sen Konfederasyonunun görüşlerinin alınması gerektiğini vurgulayan Tonbul, "Konfederasyon olarak 3600 ek gösterge konusunda adil, kalıcı ve herkesi kuşatan bir çözümü içeren çalışma hazırladık. Bu çalışmamızı yakın zamanda yetkili makamlara iletip, kamuoyuyla da paylaşacağız." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 18,129 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
DİSK, asgari ücret talebini açıkladı
03 Aralık 2018 14:22		 'Emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözün'
01 Aralık 2018 15:30
Asgari ücret, enflasyon göre, en az ne kadar olabilir?
29 Kasım 2018 12:58		 Feyzioğlu: Hukuk mezunlarını ölçecek sınav istiyoruz
29 Kasım 2018 11:31
4 kişilik ailenin açlık sınırı bin 943 TL oldu
27 Kasım 2018 11:17		 Asgari ücret zammı pazarlığı haftaya başlıyor
26 Kasım 2018 09:21
Eğitimcilerin gündemi 3600 ek gösterge
25 Kasım 2018 16:47		 TESK: Ülkemizin geleceği için mesleki eğitim önemli
24 Kasım 2018 11:11
Memur-Sen'den '3600 ek gösterge' açıklaması
22 Kasım 2018 23:41		 Kastamonu'da öğretmene şiddete sendikalardan tepki
22 Kasım 2018 20:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce sokaklardaki sahipsiz köpekler, belediyeler tarafından toplanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'ye giren aday sayısı, yarı yarıya azaldı
Zehirlenme tedbiri... Her gün bir öğretim üyesi öğrencilerle yemek yiyecek
CHP'li vekil, 'hayali liste' için özür diledi
Erdoğan: Venezuela'da Cami inşa etmeyi planlıyoruz
4 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Fatih'te silah sesleri! Özel harekat bölgeye sevk edildi
Tarım Bakanlığı, unvan değişikliği sonuçlarını açıkladı
Sevgilisinin evinin önünde kafasına sıktı
Sancaktepe'de 22 yaşındaki ambulans şoförü intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a El Libertador nişanı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gamze özçelik'in tesettüre girmesi 3
uyku düzeni 2
kelam 1
tanrı 2
çaylak 2
değişmedik diyoruz ama değişiyoruz 5
dolar düşerken fiyatların aynı kalması 1
vergi cenneti 3
murat özdemir 1
kasım ayı enflasyon oranının eksi çıkması 9
SON İLANLAR
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu Alım İlanı
Sivas Güneykaya Belediyesi Memur Alım İlanı
Kürtün Belediyesi Mühendis Alım İlanı
Devlet Korumasında Yetişen 3274 Kişi Alınacak
Karayolları Genel Müdürlüğü 43 mühendis alacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Köprüköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinop Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Beşikdüzü Belediyesi 27 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam