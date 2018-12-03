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Bursa turizminde hedef rotalar: Tirilye, Gölyazı, İznik

TÜRSAB Güney Marmara Şube Başkanı Saraçoğlu, "Tirilye, Gölyazı ve İznik gibi dünya çapında çok ünlü yerlerimiz var. TÜRSAB olarak İznik, Gölyazı ve Tirilye'yi daha çok ön plana çıkaracağız." dedi.
03 Aralık 2018 23:23
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Bursa turizminde hedef rotalar: Tirilye, Gölyazı, İznik

Bursa'da, seyahat acenteleri ve turizm paydaşları, dünya çapında üne sahip olmalarına rağmen potansiyelleri yeterince ortaya çıkmayan Tirilye, Gölyazı ve İznik'in tanıtımı için turizm platformu oluşturdu.

Turizmciler, bu çerçevede Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen, yaşamın yaklaşık 2 bin 600 yıl önce başladığı Gölyazı, zeytiniyle ünlü tarihi yerleşim olan Tirilye ve çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan İznik'i hedef rotalar olarak belirledi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Şube Başkanı Murat Saraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılının Bursa'da turizmi açısından iyi geçtiğini, bu anlamda var olan hedeflerin de üzerine ulaşıldığını ifade etti.

Bursa'ya başka coğrafyalardan turist getirilmesi gerektiğini savunduklarını belirten Saraçoğlu, "Bu kapsamda uzak Asya ülkeleriyle ilgili çalışmalar başlattık. Bu konuda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası da bize destek verecek. Yapılacak iş birliğiyle o coğrafyalara info gezileri düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Saraçoğlu, özellikle Çinli turistlerin İznik ve Truva'yı merak ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bursa aynı zamanda diğer medeniyetlere de başkentlik yapmış, tarihi bir kent. Bizim şu anda Tirilye, Gölyazı ve İznik gibi dünya çapında çok ünlü yerlerimiz var. Bursa'da sadece TÜRSAB'ın veya başka bir kurumun tek başına hareket etmesiyle turizmde istenen hedefe ulaşılamaz. Bu doğrultuda bizler turizm paydaşları olarak ortak paydada buluşarak turizm platformu oluşturduk ve kendi aramızda görev dağılımı yaptık. TÜRSAB olarak İznik, Gölyazı ve Tirilye'yi daha çok ön plana çıkaracağız."

"Diyalog süreci başlatmış bulunuyoruz"

İznik ile ilgili belli bir vadeye yayılmış bir çalışma planı oluşturduklarını anlatan Saraçoğlu, şunları kaydetti:

"İznik kaymakamımızın da başkanlığını yaptığı ve sürekli karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğumuz bir diyalog süreci başlatmış bulunuyoruz. İznik'in hem avantajlı hem de dezavantajlı tarafları var. İznik ile ilgili yaptığımız çalışmalar sonucunda tabii ki bir turizm hareketliliği bekliyoruz. Fakat 'Oradaki yatak kapasitesi nedir? Halkımız acaba turist istiyor mu istemiyor mu?', bu tür soruları bile henüz cevaplamış değiliz."

Doğa sporları ön plana çıkarılacak

Bahar aylarında Fransa'dan grupların geleceğini ve İznik'te doğa turizmi ve doğa sporlarına yönelik aktiviteler yapacaklarını anlatan Saraçoğlu, dijital tanıtım konusuna çok önem verdiklerini, bu kapsamda ilçedeki doğal güzellikleri de bu yolla sunmaya çalışacaklarını belirtti.

Saraçoğlu, İznik'te devam eden su altı arkeolojik çalışmaların bulunduğunu işaret ederek, şunları aktardı:

"Bu çalışmaları dalgıçlık turizmiyle birleştirip yeni bir ürün ortaya koymak istiyoruz. Bu bölgede doğa sporlarını ön plana çıkarmayı istiyoruz. İznik'in en çok değer verdiğimiz taraflarından biri de çevresel güzellikleri. Dolayısıyla burada hiçbir şekilde dikey yapılaşmaya müsaade vermeden yatay ve doğaya uyumlu ahşap ya da taş ev gibi yapılaşma modelleriyle yatak kapasitesinin artırılmasını da talep ediyoruz ve girişimcileri o bölgeye yatırım yapmaya davet ediyoruz. Bunlar gerçekleştikten sonra İznik'teki turizm süreci daha farklı ve daha güzel olacak."
Anadolu Ajansı
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