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MEB'den 'Müge öğretmen' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Müge Turanlı'nın yaşadıklarıyla ilgili olarak BBC Türkçe'ye yazılı bir açıklama yaptı.
03 Aralık 2018 23:44
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MEB'den 'Müge öğretmen' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Müge Turanlı'nın yaşadıklarıyla ilgili olarak BBC Türkçe'ye yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, MEB çalışanlarının görevlendirme kararının tebliği konusunda gerekli hassasiyeti göstermediklerinin ortaya çıktığı belirtildi:

"Manisa'da ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunan Müge TURANLI, Manisa Şükran Bilginer Özel Eğitim İş Uygulama Merkezine ücretli öğretmen olarak görevlendirilmiş, ancak okul müdürüyle görüşen öğretmenimiz, bu görevin kendisine ağır geleceğini beyan ederek göreve başlamamıştır.

"Öğretmenimiz daha sonra Hafsa Sultan İlkokulunda açılan kaynaştırma sınıfında görevlendirilmiştir. Kaynaştırma sınıfındaki öğrenci velilerinin talepleri ve Okul İdaresi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün gözlem ve değerlendirmeleri sonucu öğretmenimizin daha farklı bir yerde görevlendirilmesi kararlaştırılmıştır.

"Öğretmenimizin sosyal medya paylaşımı sonrasında, söz konusu görevlendirme kararının tebliği konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmediği ortaya çıkmıştır. Durumun fark edilmesinin hemen ardından gerek İlçe Müdürlüğü ve Okul Yöneticilerimiz vakit kaybetmeksizin uyarılmış olup, öğretmenimizle bizzat görüşülerek kendisinden özür dilenmiştir.

"Ayrıca, öğretmenimize başvurduğu alternatif alanlarda görevlendirme yapılabileceği bildirilmiştir."
Memurlar.Net
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