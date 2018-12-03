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'Ara öğün yemeyin, öğle yemeğini asla atlamayın'

Dr. Fevzi Özgönül, kahvaltı da balın mümkün olduğunca az tüketilmesi önerisinde bulundu.
03 Aralık 2018 23:50
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'Ara öğün yemeyin, öğle yemeğini asla atlamayın'

Dr. Fevzi Özgönül, kahvaltı da balın mümkün olduğunca az tüketilmesi önerisinde bulundu.

Dr. Fevzi Özgönül, "Kahvaltıda reçel ve balı azaltın, çünkü kolay şekerler diğer gıdaların sindirimini engelleyebilir" dedi.

Hem enerjik, hem sağlıklı, hem fit bir beden isteniyorsa sabah uyanıldığında mutlaka kahvaltı yapılmasını öneren Dr. Özgönül, "Asıl kahvaltı bir bebeğin gelişiminde çok önemli bir yer tutuyorsa, bizim bedenimizin de sağlıklı olması için çok önemlidir. Kahvaltıda bedenimizin temel ihtiyaçlarını tüketmeliyiz. Bebeğinizin kahvaltısını düşünün ve başlayın yemeye. Kahvaltıda olmaz ise olmazlar: peynir, yumurta, zeytin, yeşillikler, biraz mevsim meyvesi, avuç içi büyüklüğünde tam tahıllı ekmek " Sakın bebeğinize vermediğiniz kepek ekmeği tüketmeyin, kepek ekmeği bebeklerde olduğu gibi sizde de kansızlığa ve dolayısı ile halsizliğe neden olabilir", ekmek az yediğiniz için çiğ badem, ceviz ve fındık ta tüketebilirsiniz" diye konuştu.

"Ara öğün yemeyin, öğle yemeğini asla atlamayın"

Ara öğünlerin sindirim sisteminin çalışmasını durdurup yeniden başlamasına neden olduğunu anlatan Dr. Özgönül, "Yani sindirim bir nevi resetlenip sil baştan başlar. Böylece bir önce yediğiniz öğündeki besinler bedeninize yararlı olmaz. Bedeninizin hasarlı dokularını onarabilmesi, ideal ölçülerini sabit tutabilmesi, kilo problemi varsa bunlardan kurtulabilmesi için gece yarısı saat 24.00-02.00 arasında hormon üretip bakımını yapması gereklidir. Bedenimiz gece bu yapılanma işlemini öğlen yediğimiz yemeklerde bulunan proteinler, yağlar, vitamin ve mineralleri kullanarak yapar. Bu nedenle öğlen yemeğinde yediğimiz gıdalar sağlık ve güzelliğiniz için hayati önem taşır. Bu yemeği sadece tost veya ekmek arası bir gıda ile geçiştirirseniz veya yemez işim var deyip atlarsanız, bedeniniz de bakım yapamaz ve sizin sağlık ve güzelliğinizi geçiştirir" ifadelerini kullandı.

"Akşam iyice acıkmadan yemeyin"

"Nasıl bebekleri beslediğinizde iyice acıkmadan bir sonraki öğünü yedirmeye çalışmıyorsanız, aynı şekilde siz de akşam iyice acıkmadan yemeyin" diyen Dr. Özgönül, daha sonra şunları kaydetti:

"Öğlen yediğiniz yemeklerin iyice sindirilebilmesi için bazen sindirim sisteminin 8-10 saate ihtiyacı olur. Bu sistemin aksamaması için akşam yemeği için iyice acıkmayı beklemeliyiz. Ayrıca gece rahat bir uyku uyuyabilmemiz için de sindirim sistemimizin dinlenmeye geçmesi gerekir, bu nedenle gece mümkün olduğunca çiğ ve hazmı zor olan salata ve meyve yememeliyiz. Gece tercih edeceğimiz yemekler, pişmiş sebze yemekleri veya hazmı kolay olan çorba türü yemekler olmalıdır."
İhlas Haber Ajansı
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