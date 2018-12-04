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Tarım Bakanlığı, unvan değişikliği sonuçlarını açıkladı
Tarım ve Orman Bakanlığı 2018 yılı unvan değişikliği sonuçlarını ve başarı sıralamalarını yayınladı
Tarım ve Orman Bakanlığı 2018 yılı unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarını ve başarı sıralamalarını yayınladı
İŞTE TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
2018 Ünvan Değişikliği Sonuçları ve Başarı Sıralaması
Bakanlığımız Personeli Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı yapılan protokol gereği Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 06 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olup; sınav sonuçları http//www.tarimorman.gov.tr ile http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden 06 Kasım 2018 tarihinde yayınlanmıştı.
Unvan Değişikliği Yazılı Sınavında 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) puan
alan adayların Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliği hükümleri gereği sözlü sınavları 19-30 Kasım 2018 tarihleri arasında
gerçekleştirilmiş, sözlü sınavda en az 70 puan alarak başarılı olan adayların,
yazılı ve sözlü puanlarının aritmatik ortalaması hesaplanarak başarı puanları
hesaplanmıştır. Başarı puan sıralamasını gösterir (aynı puanasahip adaylar isme
göre sıralanmıştır) Unvan Değişikliği Sınav Sonuçlarının listesi ekte yer almaktadır.
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