Tarım Bakanlığı, unvan değişikliği sonuçlarını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı 2018 yılı unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarını ve başarı sıralamalarını yayınladı

İŞTE TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

2018 Ünvan Değişikliği Sonuçları ve Başarı Sıralaması

Bakanlığımız Personeli Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı yapılan protokol gereği Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 06 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olup; sınav sonuçları http//www.tarimorman.gov.tr ile http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden 06 Kasım 2018 tarihinde yayınlanmıştı.

Unvan Değişikliği Yazılı Sınavında 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) puan alan adayların Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri gereği sözlü sınavları 19-30 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş, sözlü sınavda en az 70 puan alarak başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü puanlarının aritmatik ortalaması hesaplanarak başarı puanları hesaplanmıştır. Başarı puan sıralamasını gösterir (aynı puanasahip adaylar isme göre sıralanmıştır) Unvan Değişikliği Sınav Sonuçlarının listesi ekte yer almaktadır.

Ek Dosyalar

BASARI-SIRALAMASI