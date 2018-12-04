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CHP'li vekil, 'hayali liste' için özür diledi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, HDP'nin Ak Parti ve MHP ile gizli bir işbirliği içinde olduğunu gösteren bir liste yayımladı. Listenin hayali olduğunun ortaya çıkması üzerine, özür diledi.
Gazete Duvar'ın haberine göre TBMM'de İYİ Parti'nin verdiği araştırma önergesi ile gündeme gelen 'T.C. ibaresinin kamu kurumlarının tabelalarına yeniden yazılması' teklifinin reddedilmesinde CHP'lilerin evet, AK Partililerin ret, HDP ve MHP'lilerin ise çekimser kalmasının ardından muhalefetin eleştirilerinin hedefi olan HDP'nin neredeyse tüm önergelere 'çekimser' kaldığını gösteren bir liste sosyal medyada yayıldı.
İlk olarak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'ın paylaştığı listeyi daha sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da paylaştı. Listenin "AKP-HDP-MHP işbirliğini gösterdiğini iddia eden mesajlar yazan her iki siyasetçi bir süre sonra paylaşımlarını sildi. Çünkü liste hatalıydı.
HDP'den ise olaya tepki geldi. Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen bugün yaptığı basın toplantısında 'Meclis'te Kabul Edilmeyen Konular' başlıklı listenin 'hayal ürünü' olduğunu söyleyerek Özdağ ve Özkan'a isim vermeden tepki gösterdi.
Twitter hesabında bir paylaşımda bulunan Özkan ise, "TBMM'de HDP grubunun tepkisini çeken ve araştırma önergelerine çekimser oy kullandıklarını ileri süren çalışma gerçek değildir. Tarafımdan yapılmamıştır. Burada kısa bir süre yer alması bir hatamdır. Düzeltir özür dilerim" dedi.
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