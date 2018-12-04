1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tırın çarptığı 82 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Isparta-Burdur Karayolu'ndan yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı 82 yaşındaki adam olay yerinde feci şekilde can verdi. Kaza sonrasında tır sürücüsü gözaltına alındı.
04 Aralık 2018 03:16
Yazdır
Tırın çarptığı 82 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Isparta-Burdur Karayolu'ndan yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı 82 yaşındaki adam olay yerinde feci şekilde can verdi. Kaza sonrasında tır sürücüsü gözaltına alındı.

Isparta - Burdur Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, tırın çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri'nin edindiği bilgiye göre kaza, dün saat 21.30 sıralarında Gönen ilçesine bağlı Gölbaşı Köyü yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, İsmail K. (53) yönetimindeki 34 LA 1673 plakalı tır ile Afyonkarahisar istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan sürücü, Gönen ilçesine bağlı Gölbaşı Köyü yakınlarında yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan 82 yaşındaki Hasan Hüseyin Ekici'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam, ağır yaralandı.

Feci şekilde can verdi

Durumun haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, yaptıkları kontrolde talihsiz adamın öldüğünü belirledi.

Talihsiz adamın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere, cenaze nakil aracıyla Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada ölen Ekici'nin, Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Çardak Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü gözaltında

Kazanın ardından bölgeye gelen Jandarma ve Polis ekipleri, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra tır sürücüsünü gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken, gözaltına alınan tır sürücüsünün gerekli işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,017 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğrenciler Mobil Okul Timlerine emanet
04 Aralık 2018 06:50		 Sancaktepe'de 22 yaşındaki ambulans şoförü intihar etti
04 Aralık 2018 03:15
Sevgilisinin evinin önünde kafasına sıktı
04 Aralık 2018 01:18		 Gece haberlerinin görünmeyen kahramanları
03 Aralık 2018 23:33
Tur otobüsünün çarptığı lise öğrencisi toprağa verildi
03 Aralık 2018 22:16		 Aile hekimi, takla atan araçtan yara almadan çıktı
03 Aralık 2018 22:11
Meteoroloji'den fırtına uyarısı
03 Aralık 2018 21:51		 Hurdaya dönen araçtan kemer sayesinde kurtuldu
03 Aralık 2018 21:46
İl Müftülüğünden engelli 2 kişiye umre ödülü
03 Aralık 2018 21:21		 Organik patatesle başarı hikayesi yazdı
03 Aralık 2018 20:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce sokaklardaki sahipsiz köpekler, belediyeler tarafından toplanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'ye giren aday sayısı, yarı yarıya azaldı
Zehirlenme tedbiri... Her gün bir öğretim üyesi öğrencilerle yemek yiyecek
CHP'li vekil, 'hayali liste' için özür diledi
Erdoğan: Venezuela'da Cami inşa etmeyi planlıyoruz
4 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Fatih'te silah sesleri! Özel harekat bölgeye sevk edildi
Tarım Bakanlığı, unvan değişikliği sonuçlarını açıkladı
Sevgilisinin evinin önünde kafasına sıktı
Sancaktepe'de 22 yaşındaki ambulans şoförü intihar etti
Tırın çarptığı 82 yaşındaki adam hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eyyam 2
bel tutulması 2
gamze özçelik'in tesettüre girmesi 3
ulaşgkc 1
çaylak 2
Kuran Müslümanlığı 4
30.11.2018 barcelona vs fenerbahçe maçı 1
02.12.2018 beşiktaş vs galatasaray maçı 9
dümen yapıyor çakal 2
internetten kitap almak 2
SON İLANLAR
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu Alım İlanı
Sivas Güneykaya Belediyesi Memur Alım İlanı
Kürtün Belediyesi Mühendis Alım İlanı
Devlet Korumasında Yetişen 3274 Kişi Alınacak
Karayolları Genel Müdürlüğü 43 mühendis alacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Köprüköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinop Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Beşikdüzü Belediyesi 27 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam