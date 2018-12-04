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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a El Libertador nişanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a basın toplantısı öncesinde "El Libertador" nişanı ve Simon Bolivar'ın kılıcının replikası Maduro tarafından takdim edildi.
Erdoğan, "Gerek bu devlet nişanı gerekse Simon Bolivera'nın bu kılıcının replikası şahsım ve milletim olarak bizlerde unutulmaz bir hatıra olarak kalacaktır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerek orijinal gerekse replika olarak şöyle 50'ye yakın kılıç var, bir tanesi de Simon Bolivar'ın kılıcı olacaktır." dedi.
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