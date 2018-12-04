|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Avrasya Tüneli trafiğe kapatılacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi üzerinden yapılan paylaşımda Avrasya Tüneli'nin trafiğe kapatılacağı duyuruldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi üzerinden yapılan paylaşımda Avrasya Tüneli'nin saat 23:00 05:00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacağı bildirildi.
İBB'nin paylaşımı ise şöyle:
Avrasya Tüneli Asya - Avrupa yönü sağ şerit, Avrupa - Asya yönü sol şerit saat 23:00 05:00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacaktır.
Bu haber 206 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce sokaklardaki sahipsiz köpekler, belediyeler tarafından toplanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR