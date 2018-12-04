Yerli otomobilin lastik fabrikası üretime başladı

Tesisin tam kapasiteyle 4.2 milyon adet lastik üretimi ve 700 kişilik istihdam sağlayacak şekilde tasarlandığını belirten Brisa CEO'su Cevdet Alemdar, "Her iki buçuk saniyede bir lastik üretiyoruz. Brisa olarak yerli otomobilin lastiklerine talibiz" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation ortaklığında faaliyet gösteren Brisa, 300 milyon dolar yatırımla Anadolu'nun kalbinde akıllı fabrika kurdu. Bünyesinde Bridgestone ve Lassa gibi markalar bulunan şirket, Aksaray'da hayata geçirdiği yeni fabrikasında robotik çalışmalar, veri analitiği ve dijitalleşme gibi yeni nesil teknolojilerden yararlanarak lastikte otonom dönemi başlatmayı hedefliyor.

Yeni tesiste, otomatik lastik transfer sistemleri, akıllı fabrikanın sanal ortamda dijital ikizi ile üretimin eş zamanlı takibi, çevreye duyarlı kapalı sistemler, yeşil bina uygulamaları, artırılmış gerçeklik uygulamaları ve ileri veri analizleri ile üretim yapılıyor. Binek otomobil lastiği üzerine yoğunlaşacağı öğrenilen Brisa'nın Aksaray fabrikası'nda, üretimin yarısının ihraç edilmesi öngörülüyor.

Aksaray yatırımında devlet teşviklerinin ve kentin lojistik merkez olmasının etkili olduğunu kaydeden Brisa CEO'su Cevdet Alemdar, yeni fabrikanın tam kapasiteyle 4.2 milyon adet lastik üretimi ve 700 kişilik istihdam sağlayacak şekilde tasarlandığını belirtti.

Aksaray'daki fabrikayı ziyaretimizde, son dönemde lastik fiyatlarında yaşanan artışları sorduğumuz Cevdet Alemdar, fiyatların hammadde girdi maliyetlerinin artmasından kaynaklı yükseldiğini söyledi. Birkaç yıl içinde üretimine başlanacak yerli otomobil konusunda da değerlendirmelerde bulunan Alemdar, "Brisa olarak, yerli otomobilin lastiklerine talibiz" dedi.

'LASTİKLER YERE DEĞMİYOR'

Brisa CEO'su Cevdet Alemdar, Aksaray Fabrikasındaki akıllı uygulamalarla ilgili bilgi verdi. Alemdar, "Tam otomatik lastik transfer sistemini hayata geçirdiğimiz fabrikamızda, lastiklerimiz neredeyse yere hiç değmiyor, havada uçuşuyor! Bu teknoloji ile geleneksel bir lastik fabrikasına göre stok devir hızında iki kat artış sağlarken, sıfır hatalı ürün üretiyoruz. Bunu enerjide yüzde 30 tasarruf ederek yapıyoruz" diye konuştu.

Brisa'nın 2 bin 700 çalışanı ve 12 bin çalışandan oluşan bin 400 satış noktasının bulunduğunu kaydeden Alemdar, "Toplamda 60 bin kişiye iş ve aş sağlıyoruz. Aksaray Fabrikamızın kurulum aşamasında ise, inşaat çalışanından üretim çalışanına, tedarikçisinden mühendisine 50 bin kişiye dokunduk" dedi.

Fabrikanın sanal ortamda dijital ikizinin oluşturulduğunu kaydeden Cevdet Alemdar, "Artık uzaktan teknoloji ile üretimi takip edebiliyor ve en fazla 2 dakika içinde herhangi bir soruna müdahale edebilir duruma geliyoruz" ifadesini kullandı.

İKİ BUÇUK SANİYEDE BİR LASTİK

Her iki buçuk saniyede bir lastik ürettiklerini anlatan Alemdar, "Fabrikamızda her gün 800 milyon veri akışı gerçekleşiyor. Bu verileri analiz ederek, lastiğin üretim makinalarındaki ideal koşullarını, hatta üretim açılarını dahi belirleyebiliyoruz. İzmit ve Aksaray fabrikamızdaki çalışanlarımızı artırılmış sanal gerçeklik uygulamaları ile sanal ortamda birbirleri ile bağlıyoruz" diye konuştu.

Brisa CEO'su Alemdar, dört üniversite ile projeler yürüttüklerini ve 'Yolculuğun Öncüleri Açık İnovasyon' programı ile şimdiye kadar gelen 50 proje arasından 7 projede iş birliği yaptıklarınının da bilgisini verdi.

Brisa'nın 11 milyon adet lastik ürettiğini vurgulayan Cevdet Alemdar, "Aksaray fabrikamız ile tam kapasitede ek 4.2 milyon adet lastik üretimi ve 700 kişilik istihdam ile Türkiye ekonomisine ek değer katacağız. Bu yıl başında 5.4 milyon adede karşılık gelen 210 milyon dolar ihracat hedefimize doğru ilerliyoruz" açıklamasında bulundu.

Şirketin finansalları hakkında da bilgi veren Alemdar, ilk 9 ayda Brisa'nın, TL ciro bazında yüzde 38, yurtdışı satış gelirlerinde ise yüzde 54 büyüme sağladığının alıtını çizdi.

'TOPLAM YATIRIM 1.4 MİLYAR DOLAR OLDU'

Aksaray'daki fabrikada Brisa CEO'su Cevdet Alemdar'ın yanı sıra, Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı ve Brisa Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Alper ve Bridgestone Corporation Başkan Yardımcısı ve Brisa Yönetim Kurulu Başkan Vekili Makoto Hashimoto'da yapılan yatırıma yönelik değerlendirmelerde bulundu. Yerli ve katma değerli üretimin, önümüzdeki dönemde ekonominin en önemli kaldıraçlarından biri olacağı kaydeden Cenk Alper, "İkinci fabrikamız ile Brisa'nın kuruluşundan bu yana yatırım tutarımız 1.4 milyar dolar oldu. Fabrikamızdaki uygulamalarımız ile sanayide öncü olmak istiyoruz" dedi.

Yatırımın finansmanına ilkişkin açıklamalarda da bulunan Alper, "Aksaray fabrikasını ihracat kapasitemizi artırmak için kurduk. Yatırımı Brisa'nın öz kaynakları, borçlanma ve devlet teşvikleri ile finanse ettik" diye konuştu.

'EN ÖNEMLİ ÜRETİM ÜSLERİMİZDEN BİRİ'

Aksaray Fabrikasının, Brisa'nın küresel rekabette öne çıkması yönünde önemli bir adım olduğuna değinen Bridgestone Corporation Başkan Yardımcısı ve Brisa Yönetim Kurulu Başkan Vekili Makoto Hashimoto ise, "Bridgestone, bugün dünyada 50'den fazla fabrikada lastik üretiyor. İzmit'ten sonra Aksaray'daki ikinci fabrika, dijitalleşme uygulamalarından IT altyapısına, kaliteden, çevre ve iş güvenliği standartlarına kadar grubumuzun en son teknoloji ile donatılmış fabrikalarından biri" ifadesini kullandı.

Aksaray Fabrikası ile hem orijinal ekipman hem de ihracat kanalında Brisa'nın Türkiye'de ve global pazarlarda büyüme ivmesini artıracağını aktaran Hashimoto, "Yeni fabrika, Bridgestone dünyasında önemli bir üretim üssü olarak konumlanıyor" dedi.

HEM ASFALTTA HEM DE YOL DIŞINDA PERFORMANSI YETERLİ

Brisa'nın Aksaray fabrikasında ürettiği Lassa marka lastikleri Kapadokya bölgesinde test etme fırsatı bulduk. 4x4 çekiş sistemine sahip araçlar üzerine takılı Lassa'nı Competus H/L serisi lastiklerini hem asfaltta hem de yol dışı koşullarda kullandık.

Daha çok asfalt kullanımına yönelik geliştirilen H/L serisi, asfalt sürüşlerinde yumuşak ve sessiz bir karakter sergilerken, yol dışına çıkıldığında da AT lastikleri aratmıyor. Toprak yolda iyi bir tutunma sergilen lastikler, kaya geçişleri ve yaklaşık 70 cm su geçişlerinde bile herhangi bir sorun yaşatmıyor. Özetle, hem asfalt hem de off-road koşullarında Competus H/L serisi kullanıcısına yeterli performans sunuyor.