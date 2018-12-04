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Yol verme kavgası kanlı bitti
Bursa'da gece yarısı iki grup arasında çıkan trafik kavgası kanlı bitti. Bir kişinin hayatını kaybettiği o dehşet anları, vatandaş kamerasına tüm çıplaklığıyla yansıdı
Olay Bursa'nın Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup trafikte yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya döndü ve taraflar birbirine sopayla saldırmaya başladı.
DAKİKALARCA VURDULAR, HIZLARINI ALAMAYINCA...
Tarafların uzun süre birbirlerine vurdukları halde hızını alamayan şahıslardan biri üzerindeki silahı çıkarıp, mekanizmasını kurarak yanındaki arkadaşına verdi. Bu kişi de silahı kavga ettiği Özkan Hoşgün'e doğrultup ateş etti.
Kalbinden yaralandığı öğrenilen Hoşgün kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN CİNAYET ANI KAMERADA
Cinayet anı çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Olaydan sonra başlatılan soruşturma kapsamında katil zanlılarının yakalanması için tahkikat başlatıldı.
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