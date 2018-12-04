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Öğrenciler Mobil Okul Timlerine emanet

Öğrencilerin güvenliği Mobil Okul Timlerine emanet. İstanbul'un 39 ilçesinde okul ve çevresinde görevli ekipler, suça ve suçluya göz açtırmıyor. Eylülde ders zilinin çalmasıyla ikinci kez sahaya çıkan tim, 3 ay içinde 325 bin kişiyi güvenlik taramasından geçirdi, 36 bin 883 şüpheli aracı denetledi. Farklı suçlardan aranan 2 bin 686 şahıs okul civarında yakalandı
04 Aralık 2018 06:50
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Öğrenciler Mobil Okul Timlerine emanet

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği "İstanbul Güvenli Eğitim Projesi" 39 ilçede yürütülüyor. Proje kapsamında Çocuk Şube, Asayiş Şube, Toplum Destekli Polislik ve Trafik Büro amirliklerinden birer görevliden oluşan "Mobil Okul Timleri (MOT)" okul çevrelerinde güvenliği sağlıyor. Yeni Şafak, 2018 Eylül'de ders zilinin çalmasıyla ikinci kez sahaya çıkan Mobil Okul Timlerinin Eylül, Ekim ve Kasım aylarındaki denetimlerine dair sonuçlara ulaştı.

325 BİN KİŞİYE GBT SORGUSU

İstanbul'un 39 ilçesinde amirliği bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'nün işbirliğinde görev yapan MOT'lar, okul idareleri ve veliler ile etkin bir iletişim ağı oluşturdu. Okul çevrelerinde sürekli dolaşarak etkin bir denetim ve kontrol sağlayan Mobil Okul Timleri 40 ekip ile görev yaparken, bu sene ekip sayısı 65'e yükseltildi. 3 ay içerisinde okul ve çevrelerinde 325 bin şahsa GBT sorgulandı.

44 ZANLI TUTUKLANDI

Çalışma kapsamında son 3 ayda 18 bin 724 okul servis aracı ile okul çevrelerinde görülen 36 bin 883 şüpheli araç denetlendi. Farklı suçlardan aranan 2 bin 686 şahıs yakalanırken, çeşitli suç ve kabahatlerden 712 kişiye adli, 5 bin 461 kişiye de idari işlem uygulandı. Toplamda 44 zanlı tutuklandı. Denetimler sırasında 4 kilo uyuşturucu madde, 4 bin 765 paket kaçak sigara, 23 adet ruhsatsız silah, 22 adet kurusıkı silah ve 8 adet kesici-delici malzeme ele geçirildi.

Veliler rahat

Okul çevrelerinde yuvalanan illegal yapılar, öğrenciler için büyük tehdit. Taciz girişimleri, haraç çetelerinin tehditle para toplaması, uyuşturucu satıcıları ve terör örgütü yandaşlarının propaganda girişimleri, öğrencileri de ailelerini de tedirgin ediyor. Mobil Okul Timleri (MOT) okul önlerinde ve çevresinde meydana gelebilecek her türlü güvenlik sorununa en seri şekilde müdahale ediyor. Aile, okul ve emniyet işbirliğiyle tüm tehditlerin üstesinden geliniyor. MOT'lar ile torbacılarla öğrencileri zehirlemek için okul çevrelerini mekan tutan uyuşturucu baronlarına ağır darbe vuruldu. Öğrencilere terör örgütlerinin propagandasını yapan gruplar okullara yaklaşamaz oldu. haraç çeteleri de dağıtıldı.
Yeni Şafak
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