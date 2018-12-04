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Erdoğan'ın duyuracağı 10 maddelik manifesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna duyuracağı 10 maddelik seçim manifestosunun detaylarına son rötuşlar yapılıyor. 1994 ruhu öne çıkarılacak manifestoda AK Parti'nin yeni dönem belediyecilik anlayışına vurgu yapılacak ve halka dokunacak somut uygulamalar esas olacak
04 Aralık 2018 07:05
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Erdoğan'ın duyuracağı 10 maddelik manifesto

AK Parti'nin ve adaylarının mart yerel seçimlerine ilişkin çalışmalarında omurgasını oluşturacak olan manifestoyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin tüm adaylarının da yer aldığı büyük bir tanıtım toplantısında açıklayacak. Programının Ankara ATO Congresium'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

5 YILLIK PLAN 10 MADDEDE

İttifakın yanı sıra son adayını açıklamadığı son 21 il'e odaklanan AK Parti, seçim strateji ve yerel yönetimlerden oluşan kurmay heyetiyle manifestoda da sona geldi. Manifestoda 1994 ruhu ile yeni dönem belediyecilik öne çıkacak. 2023 vizyonunun da izlerini taşıyacak olan manifestoda kentsel dönüşüm başlığı altında mahalle temelli kentsel dönüşüm yapılacak.

ŞEHRİN MİMARİSİ KORUNACAK

Manifestoda her şehir için bir şehir anayasası yapılacağı belirtilecek. Her şehre özgü kimlik kazandırılması sağlanacak. Şehirdeki binaların yapısını şehirlerin doğası, hava şartları, kimliği belirleyecek. Her şehrin kendine has şehircilik vizyonu olacak. Şehrin mimarisi korunacak. Ruhu olan mekanlar öne çıkacak.

AKILLI ŞEHİRLER

Yatay mimari de manifestoda yer alacak başlıklar arasında. Çevre dostu şehirlerin de dikkat çekileceği manifestoda sıfır atık projesi de uygulanacak. Mahalle kültürünü canlı kılan, komşuluk ilişkilerini yaşatan çevreye duyarlı güvenli ve akıllı şehirler ortaya konulması amaçlanacak.

İHALEYE YENİ DÖNEM

Kişiye özel, parsel bazlı imar planlarına izin verilmeyeceği, imar planlarının bütüncül bazlı olacağına vurgu yapılacak. Mahalle ve ada bazlı imar planı yapılacak. İhalelere de şeffaflık getirilecek. Belediyeler ihaleleri internet sitelerinden canlı yayınlayacak. İmar planı bütüncül yapılması istenecek.

ŞEHRE ÖRNEK BAŞKAN

Tasarruf tedbirlerinin de yer alması beklenen manifestoda usulsüz ve keyfi harcamaların yapılmamasına dikkat çekilecek. Belediye başkanlarından yerli malına daha fazla ağırlık verilmesi istenecek. Belediye başkanlarının hemşehrilerine örnek olması üzerinde durulacak. Başkanların konuşmasından, kıyafetine, ulaşılabilir olması da diğer başlıklar arasında.

HAYVAN HAKLARI MANİFESTODA

Manifestoda hayvanlara yönelik de yeni düzenlemelerin mesajları yer alacak. Sokakta yaşayan hayvanların en iyi şartlarda bakılması ve korunmasına yönelik alt yapıya dikkat çekilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı 10 maddelik manifesto, belediye başkanlarının taahhütü olacak ve bu maddelere uymaları istenecek.

Fazlı Şahan

Yeni Şafak
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