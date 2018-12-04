Bu Glock'ları kim gönderdi?

İstanbul Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü'nde yapılan denetimler sırasında, riskli görülen bir kargoyu fiziki aramaya aldı. "CNC Torna Tezgahı Parçaları" olarak beyan edilen posta önce X-Ray taramasından geçirildi, sonra fiziki aramaya yönlendirildi. Yapılan aramada paketin içerisinde makine parçalarının arasında zulalanmış 24 adet silah üst mekanizması ve parçaları tespit edildi.

BİNLERCE KARGO İNCELENDİ

Ele geçirilen silahların geri kalan parçalarının tespit edilmesi için gümrük muhafaza ekipleri İstanbul'da onbinlerce kargoyu mercek altına aldı. Üç gün sonra yine İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü'nde farklı bir kişiye gelen şüpheli bir paket daha incelemeye alındı. Yapılan kontrollerde makine parçası olarak beyan edilen kargonun içerisinde de 8 adet silah mekanizması olduğu tespit edildi. Araştırmalarını derinleştiren ekipler, aynı şekilde 2 farklı kargoda daha 16 silah mekanizması ve bu silahlara ait şarjörleri ele geçirdi.

ALICILAR GÖZALTINDA

Yapılan incelemeler neticesinde alıcı ve göndericinin yakalanmamak için suikast silahı olarak bilinen Glock model tabancaların, parçalara ayrılıp ABD'den farklı günlerde, farklı paketlerde, farklı gönderici ve alıcılar adına kargolandığı ortaya çıktı. Ele geçirilen toplam 48 adet suikast silahı mekanizmaları ve aksamlarının alıcıları tespit edilerek 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlar sonucu gözaltına alınan şahısların terör örgütleriyle bağlantısı olup olmadıkları araştırılıyor.

Parça parça sevkiyat

Silahların parçalara ayrılıp Türkiye'ye dört postada gönderilmesi ekiplerin gözünden kaçmadı. Alıcı ve göndericinin, yakalanmamak için bu yola başvurduğu tespit edildi.