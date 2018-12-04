Yapay zeka taraması ile FETÖ'cü yayınlar tespit edildi

Yeni müfredat için başvuran 993 taslak kitabın 100'den fazlasında sakınca bulundu.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş; yapay zekanın FETÖ'cü uslubu taradığını, bu nedenle birçok yayınevinin ders kitabının reddedildiğni söyledi.

Başkan Alparslan Durmuş prorama ilişkin şunları söyledi: Görevlendirilen 37 bin alan uzmanından oluşan panelist havuzunda ilgili KHK'lar kapsamında 1802 panelist sistem dışı bıkarıldı. Bu kişilerin piyasada gizli isimlerle kayıtdışı ders kitabı ve yazımlarına girdikleri bilgisini aldık. Buna karşılık manuel incelemenin yanı sıra inceleme sürecininin babşında ve sonunda olmak üzere ikik kez intihal taraması ile ilk kez yapay zeka taraması yaptık. Yapay zeka geçmişten günümüze yüz binlerce metin arasından yaptığı taramada farklı isimler adı altında ile olsa bu iki metnin üslub benzerliklerini tespit etti, dedi.