O askerden teşekkür: Ne yüce bir milletiz şimdi daha iyi anladım

Vatani görevini yapmak için Gaziantep'ten Yalova'ya giden Murat Poyrazoğlu'nun, sosyal medyada "1 saat sonra askere gidiyorum ama uğurlayanım bile yok. Sizden ricam bana dua edin" paylaşımına 157 bin beğeni ve 7 bin 600 yorum yapıldı. Duygulandıran paylaşıma "Üzülme askerim kimsen yoksa arkanda milletin var", "Kardeşim ben seni götürürüm, sülaleyi de toplar gelirim" gibi binlerce yorum geldi.

DÜNYALAR BENİM OLDU

Poyrazoğlu, teslim olduğu birliğinde SABAH'a konuştu. Anne ve babasının çok yaşlı olduğu için kendisini uğurlamaya gelemediğini söyleyen Poyrazoğlu, "Otobüsün kalkış saatini beklerken uğurlanan askerleri gördüm. Kimi omuzlardaydı, kimi anne babasıyla, kimi sevdiğiyle sarılıp fotoğraf çektiriyordu. Çok duygulandım. Türkü söylemek istedim ama kelimeler boğazıma düğümlendi. O mesajı paylaştım. Beni kimsenin bu kadar umursayacağını sanmıyordum, çok şaşırdım. Bu mesajlar bana moral ve kuvvet verdi. Dünyalar benim oldu. Yalnız olmadığımı ve ne yüce bir millet olduğumuzu daha iyi anladım. Bu ülkenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

ALİ ALTUNTAŞ