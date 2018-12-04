1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dışişleri personelinin özlük haklarında değişiklik

AK Parti milletvekillerince geçen hafta cuma günü TBMM Başkanlığı'na sunulan 71 maddelik yasa teklifinde, Dışişleri Bakanlığı personelini ilgilendiren çok önemli düzenlemelere de yer erildi. Az gelişmiş veya riskli ülkelerde görev yapan Dışişleri personeline yapılan teşvik ödemeleri artırılırken, Türk uyruklu sözleşmeli personele yeni mali haklar sağlanıyor.
04 Aralık 2018 08:15
Yazdır
Dışişleri personelinin özlük haklarında değişiklik

Konsolosluk ve ihtisas memurları dil tazminatı alabilecek, bunlardan başkatiplik ve konsolosluk sınavını kazananların, daha önceki hizmet sürelerinin yarısı kıdemlerine sayılacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, Dışişleri Bakanlığı personelinin mali ve özlük haklarına ilişkin yapılacak değişiklikleri yazdı

AK Parti milletvekillerinin yasa teklifine göre, diplomatik kariyer memuriyeti olan meslek memurluğu sınavına iktisat, işletme ve ekonomi mezunlarının yanı sıra çalışma ekonomisi bölümü mezunları da girebilecek.

Dışişleri meslek memurları için yüksek lisans mezunlarında 37 olan yaş sınırı, lisans mezunlarındaki gibi 35'e çekilecek. Konsolosluk ve ihtisas memurluğu için lisans mezunlarında 30, yüksek lisansta 32 olan yaş sınırı ise 35'te eşitlenecek.

KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURLARINA KIDEM VE DİL TAZMİNATI

Başkatiplik ve konsolosluk yeterlilik sınavını kazanan konsolosluk ve ihtisas memurlarının bu statülerde geçirdikleri sürenin yarısı meslek memurluğu statüsündeki dördüncü, üçüncü ve ikinci unvan gruplarında geçirilmiş sayılacak. Bu şekilde geçirilmiş sayılan süre dört yıldan fazla olamayacak. Halen başkatip unvanını kazanmış konsolosluk ve ihtisas memurları için ise bu süre 6 yıla kadar çıkabilecek.

Dışişleri Bakanlığı'nda halen meslek memurlarına dil tazminatı ödenebiliyor. Yapılacak değişiklik ile konsolosluk ve ihtisas memurlarına da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda (A) seviyesinde puan almaları durumunda dil tazminatı ödenecek.

DOKTOR RAPORU İSTENECEK

Meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurlarının bakanlığa alınabilmeleri için tam teşekküllü bir devlet hastanesinden "Her türlü iklim şartında görev yapabileceklerine" dair rapor getirmeleri istenecek. Bakanlık, hukuk müşavirleri ve danışmanların bakanlığa alınmasında ise gerek duyduğunda rapor isteyebilecek. Böylece Dışişleri personeli, atandıkları görevden sağlık gerekçesiyle kaçınamayacaklar.Dışişleri Bakanlığı mali hizmetler uzmanları ile merkez memurları yurt dışında sürekli görevlendirilebilecekler.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE AİLE YARDIMI

Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatında görev yapan meslek memurlarına yapılan aile yardımının kapsamı genişletiliyor. Yurt dışı teşkilatı ile ihtisas birimlerinde istihdam edilen Türk uyruklu sözleşmeli personel de aile yardımı hakkından yararlanabilecek. Aile yardımı ödeneğinin hesaplanmasında, görev yapılan ülke için belirlenen yurt dışı sözleşmeli sekreter pozisyonu tavan ücreti esas alınacak. Aile yardımı ödeneği, görev yapılan ülke için birinci derecenin dördüncü kademesindeki meslek memurunun yurt dışı aylığı üzerinden eş için yüzde 5, her bir çocuk için yüzde 2.5 olarak uygulanıyor.

ÇOCUKLARI İÇİN EĞİTİM YARDIMI ARTIRILIYOR

Yurt dışında görev yapan Dışişleri personelinin çocuklarına yapılan eğitim yardımları da yeniden düzenleniyor. Eğitim yardımı, lisans öğrenimi gören çocuklar için yıllık masrafın yüzde 25'inden 30'una çıkartılacak. İlk, orta ve lise öğrenimine devam eden her bir çocuk için yapılan eğitim yardımı ise yıllık masrafın yüzde 50'si olarak uygulanmaya devam edecek.

Aylık bazda ödenecek eğitim yardımı, çocuğun öğrenim gördüğü ülke için birinci derecenin dördüncü kademesindeki meslek memurunun yurt dışı aylığının ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimi görenler için yüzde 10'unu, üniversite öğrenimi görenler için yüzde 5'ini aşamıyor. Teklif ile söz konusu oranlar ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimi görenlerde yüzde 15, üniversite öğrenimi görenlerde yüzde 10'a çıkartılacak.

MAHRUMİYET TEŞVİKİ ARTIRILIYOR

Dışişleri Bakanlığı'nın savaş ve iş çatışma olan birçok ülkede görev yapan personeline yönelik teşvik ödenekleri de artırılıyor. Ülkeler altı kategoriye ayrılmış bulunuyor. Son üç kategorideki ülkelerde görev yapanlara, yurt dışı aylığının yüzde 15'i oranında yapılmakta olan teşvik ödeneği, yüzde 19'a çıkartılacak.

Savaş, iç karışıklık, doğal afet, salgın hastalık ve can güvenliğini tehdit eden olağanüstü durumlarda memurlara sağlanan tazminat hakkı, yerel sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler ve tıbbi komplikasyonlar için de tanınacak. Memurlara sağlanan bu haktan Türk uyruklu sözleşmeli personel de yararlanacak. Olağanüstü durumlar nedeniyle Türkiye'ye dönmesi veya başka bir ülkeye geçmesi gereken memurlara tanınan 3 aya kadar yurt dışı maaşı ödenmesi hakkı, yurt dışında görev yapan tüm personele tanınacak.
Habertürk
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 4,926 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
HDP'li 10 milletvekili açlık grevi başlattı
04 Aralık 2018 22:46		 Maduro yere düşen Türk bayrağını kaldırdı
04 Aralık 2018 22:16
Bakan Dönmez'den madenci ailesine sürpriz ziyaret
04 Aralık 2018 22:11		 Valilik kış lastiği tartışmasına son noktayı koydu
04 Aralık 2018 20:28
'Tarihi Yarımada'yı A'dan Z'ye gözden geçiriyoruz'
04 Aralık 2018 18:56		 Erdoğan çaya davet ettiği öğrencileri Külliye'de ağırladı
04 Aralık 2018 18:04
Erdoğan: Önemli sayıda ilçe belediye başkanı değişecek
04 Aralık 2018 17:31		 Erdoğan'dan ikinci 100 günlük eylem planı açıklaması
04 Aralık 2018 17:29
Yıldırım, TBMM Başkanlığına veda edecek
04 Aralık 2018 17:20		 Erdoğan: İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız
04 Aralık 2018 15:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'ye giren aday sayısı, yarı yarıya azaldı
Akşener 5 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı
Mersin B. Belediye Başkanı, İYİ Parti'ye geçtiğini açıkladı
Kayseri'de 2 ayrı FETÖ operesyonu: 68 gözaltı
Dr. Dizdar: Kanser teşhislerinin önemli bir bölümü kanser değil
Ceza yazan polise önce tepki gösterdi, ardından...
Yanaktan makasa 2 buçuk yıl hapis
Türk Telekom kullanıcılarına müjde! AKN kalkıyor
CHP'li vekil, 'hayali liste' için özür diledi
Erdoğan: İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
üçüzler 1
atatürkçü gibi görünme 8
gidiş dönüş 2
bu saatte sözlükte olmak 2
eyyam 2
03.12.2018 fenerbahçe vs kasımpaşa maçı 4
acun ılıcalı 2
gamze özçelik'in tesettüre girmesi 3
sendikaların 3600 ek gösterge için imza kampanyası başlatması 4
özgür tüzer 2
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
TEMSAN 30 İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Gıda Tarım Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu Alım İlanı
Sivas Güneykaya Belediyesi Memur Alım İlanı
Kürtün Belediyesi Mühendis Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam