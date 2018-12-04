1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Soğanda üretim yüzde 7 düştü fiyat yüzde 133 arttı

Soğan fiyatı kasımda yüzde 50 arttı. Üretimin yüzde 7 düşmesi fiyatı yüzde 133 artırdı. Bir birimlik üretim kaybı 18 katı fiyat artırdı. Abdurrahman Yıldırım yazdı
04 Aralık 2018 08:30
Yazdır
Soğanda üretim yüzde 7 düştü fiyat yüzde 133 arttı

Hafta sonu ve hafta başı açıklanan kasım ayı dış ticaret, enflasyon ve İmalat Sanayi Satınalma Endeksi ekonominin gidişatı hakkında bazı işaretler verdi.

Verilerin kasım ayına ait olması önemli çünkü TL'nin değerlendiği, faizlerin gerilediği bir döneme denk geliyor. Kasım ayı TL varlıkların değerlenmesi açısından en iyi aylardan biri oldu. TL sepet kur karşısında yüzde 7.6 değerlenirken, Hazine gösterge tahvil faizinde yüzde 17 düşüş gerçekleşti.

Normalde bu göstergelerdeki değişimlere ekonomik verilerin ayak uydurması ve düzelmesi beklenir. Nitekim tüketici güveninde belli bir düzelme söz konusu oldu.

EKSİ ENFLASYONUN 4 DESTEKÇİSİ

Açıklanan üç veriyi bir arada düşününce şu sonuçlar ortaya çıkıyor:

-Kurlardaki düşüş, bazı vergi oranlarının aşağı çekilmesi, düşen petrol fiyatları ve daralan yurtiçi taleple birleşerek kasım ayı enflasyonunu yüzde 1.44 negatif çıkardı. Türkiye'de ilk kez bir kasım ayında tüketici fiyatları geriledi.

-Yüzde 1.44 fiyat gerilemesine en büyük katkı ulaştırmadan geldi. 1.44'ün 1.20'si ulaştırmadan kaynaklandı. Petrol fiyatlarının 75.06 dolardan yüzde 20.8 düşüşle 59.46 dolara inmesi kasım ayında Türkiye'ye çok yardımcı oldu.

-Nitekim dün petrol fiyatlarında ticaret savaşlarında geçici ateşkesin ve OPEC toplantısına yönelik beklentiyle görülen yukarı sıçrama Türkiye varlıklarında net bir bozulmaya yol açtı.

-Ulaşım giderlerinde akaryakıta bağlı düşüş yanında kurların geri gelmesinin de etkisiyle taze meyve ve sebze fiyatlarında da yüzde 5.13'lük gerileme yaşandı. Üst üste üç aylık yüksek artışın ardından gelen bu gerileme elbette sevindirici.

ÜRETİM 7 DÜŞTÜ, FİYAT 133 ARTTI

- Ancak üretimi bu yıl iyi gitmeyen ürünlerde spekülasyon ve manipülasyonun da katkısıyla astronomik artışlar gerçekleşti. Örneğin kuru soğan fiyatları bir ayda ve ortalama bazda yüzde 50.5 arttı. Türkiye genelinde 2.38 lira olan kuru soğanın ortalama fiyatı 3.59'a yükseldi. Bu artışlar soğan depolarına baskınların yapılmasına rağmen gerçekleşti. Ya yapılmasaydı ne olacağının ise yanıtı yok.

-Soğan fiyatlarındaki artışın arkasında yatan spekülasyon ise üretimin azalması. TÜİK tahminlerine göre soğan üretiminin 2 milyon 131 bin tondan bu yıl yüzde 7.1 azalmayla 1 milyon 980 bin tona gerilediği tahmin ediliyor.

-Üretimin azlığının ortaya çıkmasıyla üretici bazında soğan fiyatı nisan ayında 60 kuruştan ekim ayında 1.05 TL'ye kadar çıktı. Üretici fiyatlarındaki artış yüzde 75'e vardı.

-Tüketici fiyatlarında ise soğanın kilosu nisan ayında 1.54 liradan kasım ayında 3.59'a çıktı. Buradaki artış oranı da yüzde 133'e vardı. Üretimdeki 7'lik kayıp tüketici fiyatlarında 133'lük artışa yol açtı. Tam olarak 18 katlık fark yaratıldı.

Tüketici fiyatlarındaki artış üreticinin üzerine çıktı. Kasım ayı üretici fiyatını bekleyip nihai hesaplamayı da yaparız.

İTHALAT DURGUNLUĞU YANSITIYOR

-İç piyasadaki durgunluğu sadece fiyatlardaki gerileme değil aynı zamanda ithalattaki düşüş de yansıtıyor. Kasım ayında ithalat yüzde 21.5 daha gerileyerek 16.1 milyar dolara indi. İthalatın düşüşü içeride ekonominin çarklarının iyice yavaşladığının göstergesi. Çünkü ithalat demek, enerji, aramalı, yatırım malı demek.

-İhracat ise 15.5 milyar dolara yükselerek dış ticaret açığı 604 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 96.3'e yükselerek rekor kırdı.

-Turizm ve diğer hizmet gelirlerini de dikkate aldığımızda kasım ayında da cari fazla vermeye devam edeceğiz. Böylece üç aydır üst üste yüksek oranlı cari fazla vermiş olacağız. Yılsonu için cari açığın 30 milyar dolara doğru inmesi de ihtimal dahiline girdi. Cari açıktaki azalma kurların üzerindeki baskıyı hafifletiyor.

-Bir öncü veri olarak İmalat Sanayi Satınalma Endeksi de (PMI) daralmanın sürdüğüne işaret ediyor. Ekim'de 44.3 olarak kaydedilen PMI Kasım'da 44.7'ye çıkarak faaliyetlerdeki daralmanın hız kestiğine işaret ediyor. Endekste 50'nin altına düşülmesi faaliyetlerde daralmayı yansıtıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Habertürk
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,515 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yerli otomobilin lastik fabrikası üretime başladı
04 Aralık 2018 13:40		 Babasının tavsiyesine uydu, bin 300 kişiye iş veriyor
03 Aralık 2018 16:56
Ulusoy Ulaşım konkordato ilan etti
28 Kasım 2018 14:11		 'Muhteşem Cuma'da kartla 3,4 milyar lira harcadık
28 Kasım 2018 13:34
İddaa ihalesine tek teklif geldi
27 Kasım 2018 14:05		 Hamsi fiyatları 5 TL'ye gerileyince vatandaş tezgahlara akın etti
27 Kasım 2018 13:05
300 otobüs firması, biletlerde mazot indirimi yaptı
27 Kasım 2018 11:33		 TESK: Kira artışlarında enflasyon dikkate alınmalı
27 Kasım 2018 11:07
Cep telefonu, tablet ve bilgisayarların taksit sınırı 12 aya çıkarıldı
27 Kasım 2018 09:08		 Soğan fiyatları ucuzladı
24 Kasım 2018 13:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'ye giren aday sayısı, yarı yarıya azaldı
Akşener 5 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı
Mersin B. Belediye Başkanı, İYİ Parti'ye geçtiğini açıkladı
Kayseri'de 2 ayrı FETÖ operesyonu: 68 gözaltı
Dr. Dizdar: Kanser teşhislerinin önemli bir bölümü kanser değil
Ceza yazan polise önce tepki gösterdi, ardından...
Yanaktan makasa 2 buçuk yıl hapis
Türk Telekom kullanıcılarına müjde! AKN kalkıyor
CHP'li vekil, 'hayali liste' için özür diledi
Erdoğan: İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
atatürkçü gibi görünme 8
lucas torreira 1
üçüzler 1
kasım ayı enflasyon oranının eksi çıkması 9
07.12.2018 anadolu efes vs real madrid maçı 3
aşk şarkıları 1
taş kalpli 3
özgür tüzer 2
prison break 2
gamze özçelik'in tesettüre girmesi 3
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
TEMSAN 30 İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Gıda Tarım Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu Alım İlanı
Sivas Güneykaya Belediyesi Memur Alım İlanı
Kürtün Belediyesi Mühendis Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam