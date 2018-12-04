İYİ Parti'ye 'kayyum' talepli dava açıldı

Hakan Ermemiş seçim öncesi böyle bir şokla karşılaşmamak için parti üyeleri, kayyum talebiyle dava açtığını söyledi.

Siyasi Partiler Kanunu'nun 19, 20 ve İYİ Parti Tüzüğü'nün 26. maddeleri uyarınca açılan "kayyum" talepli dava olumlu sonuçlanırsa, "münfesih" (geçersiz) durumdaki İstanbul İl Başkanlığı'na üç kişilik kayyum heyeti atanacak. Bu heyetin görevi, 30 gün içinde partiyi seçimli olağanüstü genel kurula götürmek olacak. Olağanüstü kongre kararı alınmazsa, aynı şekilde, atandıkları tarihten itibaren 30-45 günlük yasal süreyi aşan diğer teşkilatlarda da "kayyum" yöntemi izlenecek.

Türkiye'deki tüm teşkilatları atama yöntemiyle yönetmek isteyen Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, kanun ve tüzük hükümlerine uymadığı takdirde partiyi çok zor durumda bırakacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kanun ve tüzük dışı bu uygulamalar nedeniyle partiye kapatma davası açabilecek ve seçimler öncesi Türkiye'de siyaset silbaştan olacak. Koray Aydın'a kanun ve tüzük hükümlerini hatırlatan partililer, "MHP de aynı şekilde yönetiliyor. Birşey olmaz" cevabını aldıktan sonra harekete geçerek, partiyi yasal çizgiye çekmek için öncelikle Zeytinburnu İlçe Seçim Kurulu'ndan görüş aldı. Seçim Kurulu Başkanlığı, talebi kanunlara uygun buldu ancak kendisinin bunu gerçekleştirmekle yükümlü olmadığını belirterek, Sulh Hukuk Mahkemesi'nin adresini verdi.

Bunun üzerine; İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Üyesi ve eski başkan yardımcısı Hakan Ermemiş, emsal teşkil edecek dava dilekçesinde, üç kişilik kayyum heyeti atanmasını da talep ederek, Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava dilekçesi verdi. Kayyum heyeti talepli dilekçede, İYİ Parti üyelerinden Ayhan Uzunboy, Murat Ayabakan ve Mustafa Karaman'ın, İstanbul İl Başkanlığı'nı yasal hükümler çerçevesinde olağanüstü seçimli genel kurula götürmeleri için kayyum olarak atanmaları talep edildi.

Öte yandan İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Üyesi ve eski başkan yardımcısı Hakan Ermemiş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " Hepimizin bildiği üzere İyi Parti İstanbul il teşkilatının 03/09/2018 tarihinde istifası üzerine, partimizin il başkanlığına 02/10/2018 tarihinde Buğra Kavuncu arkadaşımız atandı.

Buğra Beyin atandığı ilk gün hukuk konularında duayen bir milletvekili arkadaşımızı arayarak ; Atanan yönetimin 45 günlük geçici bir yönetim olduğunu, bunun hukuken doğru olmadığını, seçim öncesi partimize problemler çıkabileceğini hukuki gerekçe ve belgeleriyle izah ettim, söylediklerime itibar eden değerli arkadaşımız konuyu muhataplarına iletti lakin haklı taleplerimiz değerlendirilmedi.

Hukuki durumdan da öte hareketimizin çıkış noktasındaki haklı ve vicdani feryatlarımızın, yaşadığımız trajik sürecin üzerimizde yarattığı travmanın Türk siyasetinde tekrar yaşanmaması adına, partimizin hukuki bir problem yaşamamı adına kongre yapılması talebiyle bugün Bakırköy 2. Sulh Hukuk mahkemesine evraklarımız teslim ettik, ülkemize ve partimize hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: Habererk.com