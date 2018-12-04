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İstanbul için karar Çin dönüşüne kaldı

Başkan Erdoğan, Güney Amerika seyahatini tamamlayarak Türkiye'ye dönmesinin ardından, partisinin geri kalan illerdeki belediye başkan adaylarını kesinleştirmek için yoğun bir mesaiye girecek
04 Aralık 2018 08:45
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İstanbul için karar Çin dönüşüne kaldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Amerika seyahatini tamamlayarak Türkiye'ye dönmesinin ardından, partisinin geri kalan illerdeki belediye başkan adaylarını kesinleştirmek için yoğun bir mesaiye girecek. İstanbul ise ayrı bir toplantıda açıklanacak. Bu açıklamanın, Çin seyahatine çıkan TBMM Başkanı Yıldırım'ın dönüşünden sonra olması planlanıyor.

20 İL İÇİN MESAİ

Başkan Erdoğan, yerel seçimlere yönelik mesaisine, G-20 zirvesi için çıktığı Güney Amerika seyahati dönüşünde devam edecek. Erdoğan, seyahatten döner dönmez, kendisinin yokluğunda kurmayları tarafından yapılan çalışmaları gözden geçirecek. 20 il ile ilgili son değerlendirmeleri yaptıktan sonra bu illerle ilgili açıklamanın da yapılması planlanıyor. Kalan 21 ilden 20'sinin, perşembe günü yapılacak il başkanları toplantısıyla birlikte açıklanabileceği belirtiliyor. Başkan Erdoğan'ın geçen hafta bir saat görüştüğü TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, AK Parti'nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı olacağına kesin gözüyle bakılırken, İstanbul adayının ayrı bir törenle açıklanması planlanıyor.

AÇIKLAMA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA

Başkan Erdoğan'ın Güney Amerika seyahatinin dönüşünde Yıldırım, Çin seyahatine çıkmış olacağı için, açıklamanın da Yıldırım Çin'den döndükten sonra yapılmasının söz konusu olabileceği belirtiliyor. Yıldırım'ın, Çin seyahatinden dönüşü hafta sonunu bulacağı için, açıklamanın da önümüzdeki hafta pazartesi ya da Salı günü yapılabileceği ifade ediliyor. TBMM Başkanı Yıldırım'ın, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması durumunda Meclis Başkanlığı görevinden hemen istifa edip etmeyeceği de aday açıklaması öncesinde netleştirilecek.

  • ŞERİFE GÜZEL

Star Gazetesi
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