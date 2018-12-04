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Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinde 8 kuruşluk indirim bekleniyor
04 Aralık 2018 08:57
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Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor


Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinde 8 kuruşluk indirim bekleniyor.
Motorin pompa fiyatında yeni bir indirim daha bekleniyor.

Gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirim bekleniyor.

Benzin fiyatında ise şu an için bir değişim beklenmiyor.

İstanbul'da motorinin litresi ortalama 6 liradan, benzinin litresi ise 6 lira 14 kuruştan satılıyor.
Memurlar.Net
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