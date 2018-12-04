FETÖ'cülerin Yunanlarla ihanet kardeşliği

Terör örgütlerine ev sahipliği yapmaktan çekinmeyen Yunanistan, 15 Temmuz sonrası FETÖ'cülere de kucak açtı. Siyasi mülteci olarak Yunanistan'a sığınan ardından iltica başvurusunda bulunan FETÖ'cüler Türkiye'deki maddi imkanlarını kaybedip beş parasız kaldı. Yunanlara kendilerini acındırarak Türkiye düşmanlığı yapan FETÖ'nün yeni planı ise 'Kardeş Aile Projesi' oldu. Kampanyanın esası Yunanlı zengin işadamlarının ya da ailelerin bir FETÖ'cüyü himayesine alarak, ev kirasını, çocuklarının eğitim masrafını veya ev ihtiyaçlarını ya da hepsini karşılaması mantığına dayanıyor.

KILIÇDAROĞLU'NA ATIF

Özel seçilmiş kişilere gönderdikleri mailde Türkiye'ye nefret kusan vatan hainleri, Kılıçdaroğlu'nun dillendirdiği 'kontrollü darbe' iftirasını da atmaktan çekinmedi: Türkiye'de yaşanan zulüm furyasından kaçarak özgürlüğe ulaşmak adına Yunanistan'a sığınan insanlar, hayat mücadelesi veriyor. Peki, siz birilerinin yardım çığlığını dindirmek adına 'kardeş aile' olmaya ne dersiniz?" deniliyor.

İŞTE İHANET MAİLİ

"Türkiye'de yaşanan siyasi olayların, beraberinde getirdiği hukuksuz yargı ve kanunlarla birlikte binlerce insan cezaevine gönderildiği gibi yine çok sayıda insan da zorunlu göçe zorlanarak dünya çapında mülteci sayısında dikkat çeken bir artış meydana getirdi."

"Kendi ülkelerinde statü sahibi ve maddi imkanları yerinde olan insanların tüm mal varlıklarına, Türkiye devleti tarafından el konulunca, bu insanlar gittikleri ülkelerde maddi ve manevi bir zorluk içerisine girdi."

"Yaşanan tüm bu zulüm ve baskıdan etkilenen çok sayıda kişi ve ailenin isimleri belirlenerek, mali gücü yerinde olan kişilerle tanıştırılacak ve böylece bir mazlumun yardım çığlığı dindirilmiş olacak."

Sizinle büyüyüp gelişecek Kardeş Aile projesi tamamiyle bunlardan bağımsız ve ayrı bir şekilde organize edilecektir."

BÜLENT ŞANLIKAN