Aykırı etikete 441 bin lira ceza

Bakanlık Ticaret İl Müdürlükleriyle yoluyla yaptığı denetimlerde 1.632 ürünün etiketlerinde aykırılıklar olduğunu tespit etti. Aykırı etiketlerin ilgilileri hakkında toplamda 441 bin 690 lira ceza kesildi. İncelemeler sonrasında 126 üretici firmadan savunma istendi, bir dizi tedbir hayata geçirdildi.

TÜKETİCİ HAKKINA ZABITA

Tüketicinin mağdur olmaması için her tür önlemi alan bakanlık, Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Uygulamasını (mobil şikayet hattı) uygulamaya açmıştı. Ayrıca büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere zabıta daireleri bünyesinde 'Tüketici Hakları Zabıta Amirliği' oluşturulmasına yönelik çalışma da başlatılmıştı. Bakanlık ayrıca ALO 175 aracılığıyla haksız fiyat artışına dair şikayetleri alıyor. Ticaret İl Müdürlükleri vasıtasıyla fahiş fiyatlar da engelleniyor.

Osman ÇOBANOĞLU