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Vekiller, vatandaşın derdini bakan yardımcısına anlatacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesinden sonra oluşan yeni yapıda, kabine ile milletvekilleri arasında yaşanan kopukluk, bakan yardımcıların devreye girmesi ile aşılacak
04 Aralık 2018 09:12
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Vekiller, vatandaşın derdini bakan yardımcısına anlatacak

Yerel seçimlerin yaklaşması nedeniyle seçim bölgelerine ilişkin taleplerin artması milletvekillerinin ve AK Parti'nin öncelikli gündem maddesi haline geldi. Eski sistemden farklı olarak bakanlarla temasa geçmekte sıkıntı çeken milletvekilleri bu taleplerin yerine getirilmesinde zorluk yaşamaya başladı. Bakanlardan randevu almakta güçlük çeken ve yeni sistemin gereği olarak grup toplantıları dışında neredeyse Meclis'e gelmedikleri için bakanlara ulaşamayan milletvekilleri, Genel Merkez yönetiminden bu sıkıntıya çözüm getirmesini talep etti. Parti gündemine gelen bu gelişmeden sonra, milletvekilleri ile kabine arasında koordinasyonun sağlanması için her bakanlıktan bir bakan yardımcısı görevlendirildi. Yasama ile ilişkilerden sorumlu olan bakan yardımcıları, periyodik olarak, gruplar halinde milletvekilleri ile bir araya gelecek. Milletvekillerinin talep ve önerileri bu toplantılarda ele alınacak. AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı da geçen hafta Bakan Yardımcılarının katılımı ile yasama-yürütme koordinasyon toplantısı yapmıştı.

AK Parti yönetimi, Bakan Yardımcılarının yanı sıra, zaman zaman Bakanlarla milletvekillerini buluşturacak şekilde planlama yapmaya başladı. Bu kapsamda, önceki hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti'nin Marmara Bölgesi milletvekilleri ile bir araya gelmişti. Bu toplantıda, bazı milletvekilleri elektrik faturalarındaki tüketim bedellerinin yanı sıra, ek kalemlerle ilgili vatandaş nezdinde eleştiriler olduğunu gündeme getirdi. Bazı milletvekilleri ise, küçük ölçekli işletmeler ile çiftçilere yönelik kredi akışında sıkıntılar yaşandığını söyledi. Edinilen bilgilere göre Albayrak'ın, milletvekillerine "Her şey iyiye doğru gidiyor. Doğru yoldayız. Attığımız adımların olumlu etkilerini görüyoruz, görmeye de de devam edeceğiz" dediği ve faizleri düşürmek için bankalar nezdinde temasların sürdüğünü söylediği öğrenildi.

TAYİN-TERFİ UYARISI

Geçtiğimiz günlerde milletvekillerinin başta 'tayin-terfi' olmak üzere bazı taleplerinin, bir bakanın "Personel tayin ve ataması için geldiyseniz, sizi sadece misafir ederim, çayınızı içtikten sonra gidersiniz. Ama bir projeniz varsa seve seve dinlerim" örneği verilerek geri çevrildiği gündeme gelmişti. Bu ve benzeri misallerin artması üzerine Genel Merkez yönetimi, Bakanlardan, milletvekillerinin seçim bölgelerine ilişkin problemlerinin çözümünde 'daha özenli davranılmasını' istemişti. Parti yönetimi milletvekillerine de "Seçim bölgelerinizle ilgili bir problem varsa, Bakanlardan yardım isteyin. Ama atama, terfi, şu il müdürünü görevden alın, şunu buraya atayın gibi talepleri gündeme getirmeyin" uyarısında bulunmuştu.

Yücel KAYAOĞLU
Türkiye
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