1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor
04 Aralık 2018 09:28
Yazdır
Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 7 Aralık'a kadar otoyolun İstanbul-Ankara yönü (Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti) ulaşıma kapalı olacak. Sürücüler, Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım gerçekleştiriyor.

İzmir-Manisa yolunun 13. kilometresindeki Sabuncubeli Tüneli'nde yürütülen elektro mekanik çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde ulaşıma tek şeritten gidiş ve geliş olarak izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşaklarındaki Deri Organize Sanayii mevkisinde araç üst geçidi orta ayak imalatları çalışması nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım 3 şeritten devam ediyor.

Tokat-Sivas devlet yolunun 16-18. kilometrelerindeki çeşitli çalışmalar nedeniyle geçişler banket tarafındaki şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Van-Gürpınar ayrımı-Güzelsu devlet yolunun 20-27. kilometrelerinde sağ tarafta yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde ulaşım sol şeritten çift yönlü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde heyelan ıslahı çalışmaları yapılacak. Bu nedenle otoyolun Turanköy-Yenişehir ayrımı Ankara'ya gidiş istikametindeki 3 şerit ulaşıma kapatılarak, trafik akışı Bursa-İnegöl yoluna yönlendirilecek.

Konya-Karapınar-Ereğli yolunun Karapınar şehir geçişinde alt geçit köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Ünye-Fatsa devlet yolunun 28-30. kilometrelerinde (Dolunay Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bandı taşıt trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü sağlanıyor.

Gökova-Köyceğiz-Ortaca yolunun 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak, geçişlere diğer taraftan çift yönlü izin veriliyor.

Bartın-Karabük sınırı-Safranbolu-Araç yolunun 32-34. kilometrelerinde üstyapı ve kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 416 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kaldırıma başını çarptı hafızasındaki 34 yıl silindi
04 Aralık 2018 22:26		 Hayvan hakları için çöplükte açlık grevi yapıyor
04 Aralık 2018 22:07
Kim Milyoner Olmak İster'de telefon jokeri fena yakalandı
04 Aralık 2018 21:16		 Denizli'de 112'ye gelen çağrılan yüzde 43'ü gereksiz
04 Aralık 2018 21:07
Emniyet müdüründen kitap bağışı
04 Aralık 2018 21:02		 Evinde ölü bulunan doktor toprağa verildi
04 Aralık 2018 20:54
13 yıllık yaşamına 12 ameliyat sığdırdı
04 Aralık 2018 20:44		 Sağlık memuru geçmediği otoyoldan HGS cezası yedi
04 Aralık 2018 20:40
20 yıldır bulamadığı annesini 24 saatte buldu!
04 Aralık 2018 20:32		 Kesilen varilden çıkan kimyasal 15 kişiyi hastanelik etti
04 Aralık 2018 20:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'ye giren aday sayısı, yarı yarıya azaldı
Akşener 5 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı
Mersin B. Belediye Başkanı, İYİ Parti'ye geçtiğini açıkladı
Kayseri'de 2 ayrı FETÖ operesyonu: 68 gözaltı
Dr. Dizdar: Kanser teşhislerinin önemli bir bölümü kanser değil
Ceza yazan polise önce tepki gösterdi, ardından...
Yanaktan makasa 2 buçuk yıl hapis
Türk Telekom kullanıcılarına müjde! AKN kalkıyor
CHP'li vekil, 'hayali liste' için özür diledi
Erdoğan: İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
uyku düzeni 2
geç saatte çikolata yemek 5
jan koller 2
vergi cenneti 1
panter emel 1
dümen yapıyor çakal 2
ulaşgkc 1
çaylak 2
pehlivan 1
ankaragücü 3
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
TEMSAN 30 İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Gıda Tarım Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu Alım İlanı
Sivas Güneykaya Belediyesi Memur Alım İlanı
Kürtün Belediyesi Mühendis Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam