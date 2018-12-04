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AYM'den emekli ikramiyesinin kanuni mirasçılarına ödenmesine dair önemli karar

Anayasa Mahkemesi, dul ve yetimler olmaması halinde vefat edenin hak ettiği emekli ikramiyesinin kanuni mirasçılarına ödenmesini öngören maddeyle ilgili önemli bir karar verdi.
04 Aralık 2018 09:44
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AYM'den emekli ikramiyesinin kanuni mirasçılarına ödenmesine dair önemli karar

Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre, vefat eden iştirakçinin hak ettiği emekli ikramiyesi aylığa müstehak dul veya yetimlere ödenmektedir. Ancak dul ve yetimin bu aylığı alabilmesi için kamu görevlisi olmamak, evli olmamak, muhtaç durumda olmak, öğrenim durumuna göre belirli bir yaşı doldurmamış olmak gibi ekonomik bakımdan zayıflığın göstergesi sayılabilecek şartların olması gerekmektedir. Eğer bu şartları taşıyan dul ve yetim yok ise emekli ikramiyesi bu durumda kanuni mirasçılarına verilmektedir.

Diğer taraftan kişi emeklilik başvurusu yaptıktan sonra vefat ederse, emekli ikramiyesi direkt olarak kanuni mirasçılarına geçmektedir. Bir önceki duruma göre bu uygulama farklılığı, emekli ikramiyesinin artık vefat eden adına tahakkuk ettirildiği ve vefat edenin mülküne girdiği mantığına dayanmaktadır. Bir önceki durumda ise mülke girme durumu oluşmamıştır.

Anayasa Mahkemesi açılan bir davada, vefat edene verilecek olan emekli ikramiyesinin öncelikle aylığa müstehak dul ve yetimlere, bunların olmaması halinde kanuni mirasçılarına ödenmesini öngören hükümde yer alan "aylığa müstehak" ifadesinin iptal istemini reddetmiştir.

Mahkeme kararı için tıklayınız.

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