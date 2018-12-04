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Diyarbakır'daki sokağa çıkma yasağı

Lice ve Hani ilçelerine bağlı 15 köy ve bağlı 22 mezrada uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi
04 Aralık 2018 09:36
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Diyarbakır'daki sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde 15 köy ve bağlı 22 mezrada terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lice ve Hani sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, sivillerin zarar görmemesi amacıyla Hani'ye bağlı Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Yukarı Turalı, Kalaba, Serenköy ve Uzunlar köyleri ile Başaklı, Güzelce, Taşburun, Karapilyari, Mezartarlası, Sıraevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, Aşağı Turalı ve Gürbulak mezraları, Lice'ye bağlı Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan ve Duruköy köyleri ile Elmadere, Ağılçık, Akçapınar, Ayaz, Şakan, Boyluca, Dahlık, Alikahya, Hacımusabey ve Kutlamış mezralarında 2 Aralık'ta saat 06.00'dan itibaren duyurulan yasak kararı saat 24.00 itibarıyla kaldırıldı.

Vatandaşlara, sokağa çıkma yasağına uydukları için teşekkür edildi.

Anadolu Ajansı
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