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AYM'den mahkemelere uyarı: Direkt olarak erişimi engelleme kararı vermeyin!

Anayasa Mahkemesi bianet.org adlı sitenin başvurusu üzerine, mahkemelerin direkt olarak erişimi engelleme kararı vermemesi gerektiğini belirtti.
04 Aralık 2018 10:11
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AYM'den mahkemelere uyarı: Direkt olarak erişimi engelleme kararı vermeyin!

Özel bir havayolu şirketindeki bir genel müdürün, kadın çalışanlarına tacizini haber yapan bianet.org adlı sitenin ilgili haberiyle ilgili olarak erişimi engelleme kararı verilmiştir.

İnternet sitesinin bireysel başvurusunu karara bağlayan Anayasa Mahkemesi, cinsel taciz haberinde; şeref ve itibara yapılan saldırının çelişmeli bir yargılama yapılmadan, gecikmeksizin ve süratle bertaraf edilmesini ortaya koyan ihtiyacın mahkeme kararında yer almadığını belirtmiş ve engelleme kararının hukuka uygun olmadığını vurgulamıştır.

Anayasa Mahkemesi kararına göre, mahkemelerin, her erişimi engelleme talebinde, talep sahibinin ismi geçiyor diye hemen engelleme kararı vermemesi gerekmektedir. AYM bu tür konularda, öncelikle ceza veya hukuk yollarının kullanılması ve çelişmeli bir hukuk davasında erişimin engelleme talebinin ileri sürülmesi gerektiğini belirtmiştir.

AYM kararı için tıklayınız.
Memurlar.Net - Özel

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