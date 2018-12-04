Akşener 5 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu

Meral Akşener, bazı belediye başkanı adaylarını da grup toplantısında açıkladı...

Isparta Belediye Başkan Adayı Gökmen Gökmenoğlu

Elazığ Belediye Başkan adayı Ali Şekerdağ

Niğde Belediye Başkan Adayı Mümin İnan

Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Mahmut Koçak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz



Akşener, "Başkan adaylarımıza rozet takıyorum ama sonra onu çıkarıp herkese eşit başkanlık yapacaklar" dedi.

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle;

"İYİ Parti olarak iyi olmakla yetinmiyor daha iyi olmaya gayret ediyoruz. Türkiye iyi olsun diye çalışıyoruz. İYİ Parti Türkiye'nin kardeşlik sözleşmesidir. İYİ Parti insanların hayatını değil devleti yönetmeye taliptir dedik. Milletin tek gündemi ekonomi. Milletin derdi hayat pahalılığı, geçim darlığı, işsizlik, çoluk çocuğunun geleceği. İktidara göre her şey güllük gülistanlık. Sofralarda etler havaya uçuyor, o kadar alışveriş yapıyoruz ki poşet taşımaktan belimiz kırılıyor. Anlatılan tablo bu. Elektrik faturalarına bakmıyorlar. Bu tablonun tek sebebi AK Parti iktidarının yanlış politikalarıdır. İlk defa bir iktidar inkar ederek krizi çözeceğini sanıyor. Bu hayat pahalılığının sebebi stokçu çiftçiler ve esnafmış. Daha geçen hafta bir bakan ekonomik tablodan yine Amerika'yı sorumlu tuttu. İki günde sayın Erdoğan ABD Başkanı Trump'a 'sevgili dostum' diye hitap etti. Amerika dost mu düşman mı adını koyun bilelim"

"SOĞAN TERÖR ÖRGÜTÜ ÇIKTI"

"Soğan terör örgütü çıktı. Bu fiyatlarla sayende et met yiyemiyor. Enflasyon yükselmesin diye aldıkları önlem hesabı yapan TÜİK'in başkan yardımcısını görevden almak. Dün açıklandı işte allem ettiler düşürdüler. Şu anda aşağı çekilmiş enflasyon yüzde 21.6. 2002'de 135 milyar dolar dış bordu 490 milyar dolara çiftçi ve esnaf mı çıkardı? Sayıştay'ın yolsuzluk raporlarının neresinde çiftçi ve esnaf var? Milletle uğraşmayı bırak faizle, işsizlikle, enflasyonla uğraş"

"FETÖ Terör örgütünün siyasi ayağının araştırılmasını istedik, hayır dediler. Emeklilikte yaşa takılanlar dedik, hayır dediler. Asgari ücretten vergi alınmasın dedik, hayır dediler. Asgari ücretten düşük emekli maaşı kalmasın dedik, hayır dediler. Şimdi de İYİ Parti ardı ardına önerge veriyor diyorlar. Millet bunun için gönderdi bizi buraya. 1100 odalı saray yetmez 5 bin odalı saray yapalım desek iki elleri birden kalkar. Yandaşlara vergi affı çıkaralım desek eller havaya olur"

"GENÇLERİMİZE DAİR HAYALLERİM VAR"

"Gençlerimize dair hayallerim var. Şirket kurmayı düşünen gençlerimize 5 yıl geri ödemesiz 100 bin lira 0 faizli kredi sağlamayı hayal ediyorum. Bu şirketlerden belirli bir süre vergi almamayı hayal ediyorum. Gençleri işe aldıkları takdirde bu şirketlerden gelir vergisi almamayı hayal ediyorum. Her gencin melek yatırımcısı olduğumuzu hayal ediyorum. Stajların ücretli hale geldiği, gençlerin emeğinin sömürülmediği bir Türkiye hayal ediyorum. Mesela benim Özgür Kart adında bir hayalim var. 25 yaşına kadar iş bulamayanlara ve tüm mezunlara ücretsiz internet verilsin istiyorum. Gençlerimizin toplu taşımaya ücretsiz binmesini hayal ediyorum. en büyük hayallerimden biri Ulusal Gençlik Fonu'nu kurmak. Başarı yeterliliği sağlayan gençlerin yurtdışı staj programlarından, öğrenci değişimlerinden ücretsiz faydalansın istiyorum. Gençlerin hayata borçlu değil alacaklı başlamasını hayal ediyorum."

"EN KÖTÜSÜNÜ ATLATTIK DİYORLAR AMA..."

"Şimdi de en kötüsünü atlattık diye başladılar. İşsizliği yüzde 1'e mi düşürdünüz. Fabrikalar mı kurdunuz? O zaman neden işsizlik fonundaki paraları bankalara aktarıyorsunuz. Niye gençlere burs istemeyin gidin kredi çekin diye azarlıyorsunuz. 5 liradan ucuz sebze yok. Fahiş fiyata köprü ve otoyol yaptın diye ölene kadar oylarımızı sana mı tapulayalım? Krizi nasıl çözeceğini anlat. Gençleri nasıl istihdam edeceğini anlat"

"Rekabet Kurulu bir rapor hazırladı ve soğanda papateste stokçuluk yok dedi. Şimdi kurul üyelerini görevden alacaklar ilk fırsatta. Yolsuzluk yapana, ehliyetsize dokunmaz ama sözünün üstüne söz edeni yerinde tutmaz. Rekabet Kurulu'nun raporunda soğandaki artışın en büyük nedeni arazinin azalması. Çiftçiyi öldürdüler. tütün böyle oldu. Dünya kayısı ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan Malatya, devletin sahip çıktığı yok. Üç kişi kafa kafaya veriyor fiyatı belirliyor. Emeğinin karşılığını alamayan üretici tarlasına küsüyor. Çayı da yakında büyük oranda ithal etmek zorunda kalacağız"

"AK Partili belediyeleri inceleyen Sayıştay'ın yolsuzluk raporlarını borazan medya görmezden gelse de biz görmezden gelmeyeceğiz. Herkes sussa da İYİ Parti asla susmayacak"

"Geçen hafta yandaş müteahhitlerin yürüttüğü Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki inşaattaki kazada üç işçimiz hayatını kaybetti. Hemen yayın yasağı getirildi. Sorumlulardan hesabını sormak yerine millet öğrenmesin diye yasak koymak bakış açısının özetidir. İktidar yandaş müteahhitleri besliyor, onlar da havuz medyasını besliyor, yandaş medya da iktidarı besliyor. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum"

"Devam eden görüşmeleri bir ittifak değil sınırlı bir güç birliği olarak görüyoruz. İYİ Parti papatya falı açar gibi bir gün adayım var bir gün adayım diye çıkmaz. Medeni şekidel yürüyen bu sürcin yakın zamanda sonuçlanacağı belirtmek isterim"

"Cumhur İttifakı 31 Mart yerel seçimlerini de beka meselesi gibi anlatıyor. Devletin bekası siyasi partilerin çıkarının merkezine konur. Cumhur İttifakı'nın bir bozulup bir kurulması bir beka meselesi değildir. Harbe gitmiyoruz, seçime gidiyoruz. Bağırıp çağırarak millete, krizi, işsizliği unutturamazsınız."