Resmi Gazete, pdf formatında yayınlanmamalı!

Kamuya dair tüm mevzuat ve ilanlar Resmi Gazetede yayımlanmaktadır.

Gündemi takip etmeye çalışan herkes bu nedenle http:www.resmigazete.gov.tr adresini takip etmektedir.

Ancak Resmi Gazete, bir süredir hem mevzuatın önemli bir bölümünü hem de Çeşitli ilanları pdf formatında yayınlamaktadır.

Pdf formatındaki yayın, Resmi Gazetedeki yazıları arşivlemek isteyen, yazılarında kullanmak isteyenlere zorluk çıkarmaktadır. Bu nedenle, kullanıcılar, pdf formatındaki yazıları tarayıcılar ile tarayarak Word'e aktarılmaktadır. Ayrıca pdf okunması için Acrobat Reader adlı bir programa ihtiyaç bulunmaktadır.

Diğer taraftan Resmi Gazetenin Çeşitli İlanlar bölümünde yer alan ilanlar da artık tek sayfa halinde (html) görüntülenememekte her bir ilan ayrı bir pdf olarak yayımlanmaktadır. Bu ise çeşitli ilanlar bölümünde yer alan her bir ilana tek tek bakılması külfeti oluşturmaktadır.

Resmi Gazetenin pdf hali zaten Gazetenin orta bölümünde yer alan İkon'a tıklanarak bütünüyle indirilebilmektedir.

Tüm vatandaşların kullandığı ana sayfa bölümünde yer alan mevzuat ve ilanların pdf olarak ayrıca yayınlanmasına gerek yoktur. Bu bölüm eskiden olduğu gibi html formatında yayımlanabilir.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müürlüğünün dikkatine sunuyoruz.