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Borsa, güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 324,57 puan ve yüzde 0,34 azalışla 94.649,89'a geriledi
04 Aralık 2018 10:25
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Borsa, güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 değer kaybıyla 94.649,89 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 324,57 puan ve yüzde 0,34 azalarak 94.649,89 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi de yüzde 0,26 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,05 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,24 ile iletişim oldu.

Dün, dünya borsalarındaki değer kazançları ve açıklanan enflasyon verisinin beklentilerden düşük gelmesinin etkisiyle 96.829,78 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 değer kaybıyla 94.974,45 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kasım ayı fiyat gelişmeleri raporu ve reel efektif döviz kuru verisi, yurt dışında ise Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini bildirdi.

İtalya'nın bütçe sorunu ve Brexit'e ilişkin gelişmelerin gündemi meşgul etmeye devam ettiğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 94.000 seviyesinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı
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