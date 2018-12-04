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İstanbul Adalet Sarayı'nda kavga! Yaralılar var
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın koridorlarında duruşma öncesi davalı taraflar arasında kavga çıktı. Çok sayıda kişinin birbirine girdiği kavgaya, güvenlik görevlileri müdahale etti. Kavga sırasında bazı kişilerin yaralandığı görüldü
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın koridorlarında duruşma öncesi davalı taraflar arasında kavga çıktı. Çok sayıda kişinin birbirine girdiği kavgaya, güvenlik görevlileri müdahale etti. Kavga sırasında bazı kişilerin yaralandığı görüldü.
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