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Bekçiler göreve başladı, hırsızlık yüzde 25 azaldı

İçişleri Bakanlığı, bekçilerin yeniden göreve başlaması ve şehirlerde alınan güvenlik tedbirleri ile birlikte hırsızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı, yağma, kapkaç gibi mal varlığına karşı yoğun işlenen asayiş suçlarında bu yılın 11 ayında yüzde 25,6'lik düşüş yaşandığını açıkladı
04 Aralık 2018 11:19
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Bekçiler göreve başladı, hırsızlık yüzde 25 azaldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, malvarlığına karşı işlenen tüm suçların ülke genelinde azalmasında: asayiş politikalarının uygulanması, şehirlerde çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, sokakta polisin ve jandarmanın görünürlüğünün artması ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kıyı kesimlerinde denetimini artırması ve ülke genelinde uygulanan eş zamanlı güven-huzur uygulamalarının etken olduğu belirtildi.

Bu yılın 11 ayında mal varlığına karşı yoğun işlenen asayiş suçları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,6 azaldı. Bu yılın 11 aylık döneminde mal varlığına karşı işlenen tüm suçları aydınlatma oranında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6'lık bir artış yaşandı. Bu yıl mal varlığına karşı işlenen tüm olayların yüzde 45'i aydınlatıldı.

EVDEN HIRSIZLIK YÜZDE 28,2 AZALDI

Geçen yılın 11 aylık dönemine göre, bu yıl mal varlığına karşı işlenen suçlardan en dikkat çeken suç türlerinde ciddi bir azalma görüldü. Buna göre; oto hırsızlığı yüzde 35,6 otodan hırsızlık yüzde 33,8, ikametten hırsızlık yüzde 28,2, işyerinden hırsızlık yüzde 25,8, yankesicilik yüzde 24,3, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı yüzde 22,9, kapkaç yüzde 22,8, yağma (gasp) yüzde 11,6, dolandırıcılık yüzde 6,7 oranında düşüş yaşandı.

EVDEN HIRSIZLIK GÜNLÜK OLAY SAYISI YÜZDE 30 AZALDI

Alınan tüm güvenlik önlemleri, evden hırsızlık günlük olay sayısını da azalttı. Buna göre; 2017 yılında ülke genelinde günlük toplam 262 evden hırsızlık olayı meydana gelirken, 2018'de bu sayı 183'e düşerek yüzde 30'luk bir azalma gösterdi. Bu yılın 11 aylık döneminde, bir günde İstanbul'da 55, Ankara'da 11, İzmir'de 8 evden hırsızlık olayı yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine göre evden hırsızlık olayı Ankara'da yüzde 64,5, İstanbul'da yüzde 30,5, İzmir'de 58,6 azalış gösterdi. Geçen yılın aynı döneminde ise, Ankara'da 30, İstanbul'da 79, İzmir'de 19 günlük evden hırsızlık olayı meydana gelmişti.

YOĞUN İŞLENEN SUÇLAR YÜZDE 25,6 AZALDI

Malvarlığına karşı yoğun olarak işlenen asayiş suçlarında; alınan önleyici güvenlik önlemleri, araç gereç ve teknik donanımda yapılan iyileştirmelerin de etkisiyle geçen yıla göre 2018 yılında yüzde 25,6 azalma sağlandı. Ayrıca; 2017 yılının 11 ayında malvarlığına karşı işlenen tüm olayların aydınlatma oranları yüzde 38,3 iken 2018 yılının 11 ayında yüzde 6,6 artarak yüzde 45'e ulaştı.

Anadolu Ajansı
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