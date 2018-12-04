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Rekabet Kurumu soğan fiyatlarını yakından takip ediyor

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "Soğan fiyatlarına ilişkin güncel bir karar bulunmuyor ancak fiyatlarla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor" denildi
04 Aralık 2018 11:10
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Rekabet Kurumu soğan fiyatlarını yakından takip ediyor

Rekabet Kurumu, soğan fiyatlarına ilişkin güncel bir Rekabet Kurulu kararı bulunmadığını ancak son günlerdeki soğan fiyatlarıyla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son günlerde basın yayın organlarının bir kısmında yayınlanan haber ve yorumlarda; yakın zamandaki soğan fiyatındaki artışların, patates ve soğan ticaretiyle iştigal eden teşebbüslerin rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içerisinde bulundukları iddiası ile ilgili alınan Rekabet Kurulu'nun 8 Ağustos 2018 tarihli ve 18-27/440-210 sayılı Kararı ile ilişkilendirildiği görülmektedir.

Söz konusu Kararda yer verilen inceleme, tespit ve değerlendirmeler; ilgili Kararın alındığı tarihten önceki döneme yönelik olup, bahse konu haber ve yorumlarda iddia edildiği gibi soğan fiyatlarına ilişkin mevcut durumda yaşanan gelişmelerin incelendiği ya da değerlendirildiği ve bu gelişmeler üzerine alınan güncel bir Rekabet Kurulu kararı bulunmamaktadır.

Ayrıca yapılan inceleme ve araştırmalar üzerine alınan Kurul kararlarının vaka özelinde ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile sınırlı olduğu, dolayısıyla bu kapsamda ele alınan konuların diğer mevzuat bakımından da hukuka uygun olduğu anlamına gelmeyeceği vurgulanmalıdır.

Ancak, son günlerdeki soğan fiyatlarıyla ilgili gelişmeler Kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir.
Anadolu Ajansı
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