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Bakan Gül, eski Adalet Bakanlarıyla buluştu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski Adalet Bakanlarıyla bir araya geldi
Gül, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen toplantıda eski Adalet Bakanlarıyla bir araya geldi.
Toplantıya, eski bakanlar Bekir Bozdağ, Sadullah Ergin, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Aysel Çelikel, Hikmet Sami Türk, Hasan Denizkurdu, Oltan Sungurlu, Mehmet Ağar, Fahri Kasırga ile Kenan İpek katıldı.
Görüşme, gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı devam etti.
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