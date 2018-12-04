Merkez Bankası'ndan 'eksi enflasyon' değerlendirmesi

Merkez Bankası, TÜİK'in dün açıkladığı kasım enflasyonu ile ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

Kasım ayında tüketici fiyatları yüzde 1.44 oranında azaldığını ve yıllık enflasyonun 3.62 puan gerileyerek yüzde 21.62'ye indiğini anımsatan TCMB, bu dönemde yıllık enflasyon tüm ana gruplarda düşüş kaydedildiğini belirtti.

Gıda enflasyonundaki gerilemede taze meyve ve sebze fiyatlarının öne çıktığını belirten TCMB, enerji fiyatlarının petrol fiyatlarındaki düşüş ve Türk Lirası'ndaki değerlenmeye istinaden azaldığına işaret etti.

Geçici vergi indirimlerine bağlı olarak dayanıklı tüketim malları kanalıyla temel mal grubu yıllık enflasyonu belirgin bir düşüş yaşandığını açıklayan Merkez Bankası, "Bu dönemde hizmet enflasyonu sınırlı da olsa gerilemiştir. Kasım ayı enflasyon verilerinde vergi indirimleri, Türk Lirası'ndaki değer kazancı ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkilerinin yanı sıra iktisadi faaliyetteki zayıflamaya bağlı olarak talep yönlü etkiler de hissedilmiştir. Bu görünüm altında çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi gerilemiştir" değerlendirmesinde bulundu.