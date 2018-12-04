Ustası babası, patronu da abisi çıktı

Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde 57 yıl önce evli ve 3 çocuğu olan Ayşe Çelik, S.N. adlı kişinin evine kocasıyla birlikte kiracı olarak geldi. İddiaya göre, Çelik bu arada gönlünü evli ve 6 çocuğu olan ev sahibi S.N.'ye kaptırdı. Çift yasak aşk yaşamaya başladı. Bu arada, Çelik'in art arda iki erkek çocuğu dünyaya geldi. Çocuklar olduktan sonra Ayşe Çelik'in kocası Ömer Ünal çıkan dedikodular nedeniyle eşini ve çocuklarını terk etti. Ayşe Çelik 5 çocuğuyla tek başına kaldı. Bu arada, çocuklara ev sahibi S.N. bir baba gibi kol kanat gerdi. İnşaat malzemeleri satan S.N. Çelik'in çocukları Faruk Ünal (54) ve diğerlerini iş yerinde çalıştırıp sahip çıktı. S.N. bir süre sonra da Faruk Ünal'a R.N.'nin fabrikasında 1987 yılında işe girdirdi. S.N. 2005 yılında hayatını kaybederek Ali Hocalı Mezarlığında toprağa verildi. Faruk Ünal da hayatı boyunca hep yanlarında olan S.N.'nin hayatını kaybetmesine çok üzüldü. Ünal'ın annesi de 2011 yılında hayatını kaybetti. Annesi hayatını kaybettikten sonra Ünal'a çevredeki yaşlı vatandaşlar "Annen ve S.N. aşk yaşadı siz de ondan sonra dünyaya geldiniz bu adamın çocuğu olabilirsiniz bunu bir araştırın" dedi. Duyduklarını ilk başlarda pek önemsemeyen Ünal, daha sonra patronu olduğu kişiye "S.N. bizim de babamız olabilir annem ve babanız aşk yaşamış" dedi. Bu duruma patronu inanmadı, böyle bir şey olmayacağını söyledi. Faruk Ünal 2013 yılında çalıştığı yerden emekli oldu. Kimlikte ismi yazan babasını hiç görmeyen Ünal, baba hasretiyle yanarken mahalledeki komşuları, "Sizin babanız S.N. olabilir" demeye devam etti.

Faruk Ünal, bu konuda gerçeği öğrenmek için S.N.'nin ailesini ve eski patronunu sıkıştırmaya devam edince N. ailesinin en küçük oğlu F.N. DNA testi yaptırmaya karar verdi. Ünal ve F.N.'den alınan kan örnekleri özel bir hastaneye verildi. Hastane de örnekleri test için İngiltere'ye gönderdi. Bir süre sonra gelen rapor, Ünal ve F.N.'nin yüzde 99.86 kardeş olduğunu gösteriyordu.