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ÖSYM, 2018/3 YDS soru ve cevaplarını yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, YDS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı
04 Aralık 2018 11:46
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ÖSYM, 2018/3 YDS soru ve cevaplarını yayımlandı

DUYURU
(04 Aralık 2018)

2018-YDS/3 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

2 Aralık 2018 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2018-YDS/3) Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 04 Aralık 2018 tarihinde saat 11.30'dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.

2018- YDS/3 Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.

2018-YDS/3 sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) bulunmamaktadır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2018-YDS/3 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10)
Memurlar.Net
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