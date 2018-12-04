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Irak'ın kuzeyine hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi
Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamada, Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Metina bölgelerine dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında terör örgütüne ait mağara ve sığınakların imha edildiği belirtildi.
Hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 5 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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