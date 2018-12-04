Köpeklerine sahipsiz bir köpeği parçalatan şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, Gürbüz Mahallesi'nde yaşayan ve kendisine ait 2 çoban köpeğine boş arazide sahipsiz bir köpeği parçalatma görüntülerini kaydeden kişinin, 2 Aralık'ta sosyal medya hesabından paylaştığı videoya vatandaşlarca tepki gösterildiği belirtildi.

Hani Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı, kimliğinin tespit edilmesi üzerine N.K'nin 3 Aralık'ta gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, Hayvanları Koruma Kanunu gereğince gerekli idari yaptırım cezası uygulanmak üzere hazırlanan evraklarla olaya ait görüntülerin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne gönderildiği bildirildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, hayvan hakları ve hayvanlara yapılan eziyetlerin önlenmesine yönelik yürütülen adli ve idari görevlerin artan azim ve kararlılıkla yürütüldüğü ifade edildi.