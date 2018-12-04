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Domuzdan korkunca ormanlık alanda geceyi ağaç üzerinde geçirdi

Edirne'nin Meriç ilçesinde odun kesmek için ormanlık alana giden, domuzdan korktuğu için ağaca çıkıp geceyi burada geçiren 80 yaşındaki İbrahim Gürşen, 19 saat sonra evine döndü
04 Aralık 2018 12:02
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Domuzdan korkunca ormanlık alanda geceyi ağaç üzerinde geçirdi

Edirne'nin Meriç ilçesinde odun kesmek ormanlık alana giden, karşılaştığı domuzdan korkup çıktığı ağaçta geceyi geçirmek zorunda kalan 80 yaşındaki İbrahim Gürşen, 19 saatin ardından evine döndü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Nasuhbey Köyü'nde yaşayan ve ağaç kesmek için ormanlık alana giden İbrahim Gürşen'den uzun süre alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekiplerinin köyde yaptığı incelemenin ardından cep telefonu kullanmadığı belirtilen Gürşen'in bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri, köydeki vatandaşların desteğiyle arama çalışmaları gerçekleştirdi.

AFAD ekipleri ormanlık alanda kurtarma aracı ile çalışma yaparken, jandarma da iz takip köpeği de arama çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin arama yaptığı sırada Gürşen, günün aydınlanmasıyla evine döndü.

Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Gürşen'in ormanlık alandaki domuzlardan korkarak ağaca çıktığı ve geceyi burada geçirdiği gün aydınlanınca da evine döndüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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