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Mesleğini bıraktı, yılan bakıcısı oldu

Kayseri'de, CNC operatörlüğü mesleğini bırakarak 2 yıl önce birçok kişinin yanlarına bile yaklaşmaya cesaret edemediği birbirinden tehlikeli 12 yılanın bakıcılığını yapan Fatih Özkal, ömrünün sonuna kadar mesleğini sürdürmek istiyor
04 Aralık 2018 12:08
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Mesleğini bıraktı, yılan bakıcısı oldu

Kayseri'de yaşayan 33 yaşındaki Fatih Özkal, insanların yaklaşmaya bile cesaret edemediği birbirinden tehlikeli 12 yılanın bakıcılığını yapıyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde uzun yıllar CNC operatörü olarak çalışan Fatih Özkal, 2 yıl önce işini bıraktıktan sonra zorlu bir mesleği tercih ederek Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki Sürüngen Evi'nde cam fanus içinde bulunan yaklaşık 12 çeşit yılanın bakıcılığını yapmaya başladı.

İnsanların yanına bile yaklaşmaya korktuğu yılanların yanından bir an bile ayrılmayan Özkal, haftanın 6 günü yılanlarla iç içe bir yaşam sürüyor. Yılanları yeri geldiğinde koynunda taşıyan, gerektiğinde dışarı çıkartan Özkal, hayvanların hem sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdürmesi hem de beslenmesi için elinden gelen gayreti gösteriyor.

Yılan bakıcısı Fatih Özkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürüngenlere karşı merakının geçmişe dayandığını söyledi.

Sevdiği işi yapmak istediğini, bu yüzden yılan bakıcılığı görevini üstlendiğini vurgulayan Özkal, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 yıldır Anadolu Harikalar Diyarı'nda yılan bakıcılığı yapıyorum. Sürüngen hayvanlar ilgimi çok çektiği için bu bölüme geçtim. Sürüngen hayvanlarla daha fazla iç içe olmak istediğim için buradayım. Yılanların bakımıyla her gün ilgileniyorum. Herkesin farklı farklı merakı vardır. Benim de sürüngen hayvanlara karşı merakım var. Bu hayvanlarla ilgilenmeyi daha çok seviyorum. Yılanları genellikle hafta sonları dışarı çıkartıyoruz. Çoğu ziyaretçi yanına bile yaklaşamıyor, çekingen davranıyor. Ziyaretçiler korkuyor ancak ben onlara hayvanların özelliklerini, uysal bir yapıya sahip olduklarını anlatıyorum."

Özkal, "12 çeşit yılanımız var. Bazıları boğarak öldürme özelliğine sahip. Hiçbiri zehirli değil. Diş yapıları biraz daha keskin. Isırma acısını daha önce yaşadım. Yaklaşık 5-6 gün acısı geçmiyor. Ancak insana herhangi bir zararı yok. Refleks olarak bana alıştılar. Kış sezonlarında biraz sıkıntı yaşıyoruz. Agresif oluyorlar ve saldırma pozisyonuna geçiyorlar." diye konuştu.

"Baş başa kaldığımız zaman bazen aksiyon yaşıyoruz"

Özkal, albino pitonu, sarı anakonda, top pitonu, boa ve ok yılanı gibi 12 çeşit yılan bulunduğunu, bazı yılanların 5 metre uzunluğunda olduğunu aktardı.

Yılanların ayda bir deri değiştirdiğini ve bunun sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam ettiği anlamına geldiğini anlatan Özkal, yılanları dondurulmuş et ürünleriyle beslediklerini ifade etti.

İşini sevdiği için bakımda zorlanmadığını belirten Özkal, şöyle konuştu:

"Kimsenin elini bile değdirmediği, çoğu kişinin korktuğu yılanların günlük bakımlarını yapıyorum. Yılanları sabah geldiğimizde tek tek kontrol ediyoruz. Sağlıklarında bir sıkıntı gördüğümüz zaman veteriner hekimlere götürüyoruz. Yılanlar çok hassas, ortam sıcaklıklarının 28 derecenin altına düşmemesi gerekiyor. Baş başa kaldığımız zaman bazen aksiyon yaşıyoruz. Saldırdıkları zaman kendimize göre aletlerimizle önlemlerimizi alıyoruz. Yılanları biraz evcilleştirdim. Normalde yılanlar evcilleşmez ama biraz daha sakin duruyorlar yanımda."

Özkal, ömrünün sonuna kadar yılanlara bakmak istediğini sözlerine ekledi.


Mesleğini bıraktı, yılan bakıcısı oldu
Anadolu Ajansı
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