1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Soylu'dan video konferans ile 'güvenlik' toplantısı

Valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve sahil güvenlik komutanlarıyla video konferans sistemiyle yapılan toplantıda, güvenlik, terör ve uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliği ile delil veya kişisel veri niteliğindeki güvenlik kamerası görüntülerinin basın ve sosyal medyadan kamuoyuyla paylaşılmasının önüne geçmek amacıyla yayımlanan genelge gibi konular ele alındı
04 Aralık 2018 12:09
Yazdır
Bakan Soylu'dan video konferans ile 'güvenlik' toplantısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve sahil güvenlik komutanlarıyla video konferans sistemiyle toplantı yaptı.

Alınan bilgiye göre Soylu başkanlığında İçişleri Bakanlığı Muhammet Fatih Safitürk Toplantı Salonu'nda video konferans sistemiyle gerçekleştirilen toplantıya, valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ile sahil güvenlik komutanları katıldı.

Bakanlığın tüm birim amirlerinin de yer aldığı toplantıda, güvenlik, terör ve uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliği, kış lastiği uygulaması, göç, açık kapı projesi, delil veya kişisel veri niteliğindeki güvenlik kamerası görüntülerinin basın ve sosyal medyadan kamuoyuyla paylaşılmasının önüne geçmek amacıyla yayımlanan genelge ile idari ve mülki amirlerin spor müsabakalarında provokatif girişimlere karşı taraftarlarla beraber olması gibi konular ele alındı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 698 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
HDP'li 10 milletvekili açlık grevi başlattı
04 Aralık 2018 22:46		 Maduro yere düşen Türk bayrağını kaldırdı
04 Aralık 2018 22:16
Bakan Dönmez'den madenci ailesine sürpriz ziyaret
04 Aralık 2018 22:11		 Valilik kış lastiği tartışmasına son noktayı koydu
04 Aralık 2018 20:28
'Tarihi Yarımada'yı A'dan Z'ye gözden geçiriyoruz'
04 Aralık 2018 18:56		 Erdoğan çaya davet ettiği öğrencileri Külliye'de ağırladı
04 Aralık 2018 18:04
Erdoğan: Önemli sayıda ilçe belediye başkanı değişecek
04 Aralık 2018 17:31		 Erdoğan'dan ikinci 100 günlük eylem planı açıklaması
04 Aralık 2018 17:29
Yıldırım, TBMM Başkanlığına veda edecek
04 Aralık 2018 17:20		 Erdoğan: İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız
04 Aralık 2018 15:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'ye giren aday sayısı, yarı yarıya azaldı
Akşener 5 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı
Mersin B. Belediye Başkanı, İYİ Parti'ye geçtiğini açıkladı
Kayseri'de 2 ayrı FETÖ operesyonu: 68 gözaltı
Dr. Dizdar: Kanser teşhislerinin önemli bir bölümü kanser değil
Ceza yazan polise önce tepki gösterdi, ardından...
Yanaktan makasa 2 buçuk yıl hapis
Türk Telekom kullanıcılarına müjde! AKN kalkıyor
CHP'li vekil, 'hayali liste' için özür diledi
Erdoğan: İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zorla güzellik olmaz 1
aripa 5 mg 1
özgür tüzer 2
prison break 2
günaydın sözlük 3
ulaşgkc 1
eyyam 2
gidiş dönüş 2
kasım ayı enflasyon oranının eksi çıkması 9
lucas torreira 1
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
TEMSAN 30 İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Gıda Tarım Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu Alım İlanı
Sivas Güneykaya Belediyesi Memur Alım İlanı
Kürtün Belediyesi Mühendis Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam