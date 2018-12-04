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Erzincan'daki şarampole devrilen minibüste muhtar öldü

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki muhtar öldü, 7 ve 10 yaşındaki iki çocuğu yaralandı. Olay, kazada bir süre bilinçleri kapanan 2 çocuğun kendilerine gelip gece saatlerinde yürüyerek ulaştıkları köydeki annelerine haber vermesiyle ortaya çıktı
04 Aralık 2018 12:18
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Erzincan'daki şarampole devrilen minibüste muhtar öldü

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki muhtar öldü, 2 çocuğu yaralandı.

Karayaprak köyü muhtarı Erkan Celep'in (38) kullandığı 24 M 6072 plakalı minibüs, dün akşam saatlerinde Refahiye-Karayaprak karayolunda kontrolden çıkarak şarampole düştü.

Devrilen araçtaki muhtar Erkan Celep ile çocukları Sıla (10) ve Demircan Celep (7) yaralandı.

Bir süre bilinç kaybına uğrayan yaralı Celep kardeşler, kendilerine geldikten sonra gece saatlerinde telefonla yakınlarına ulaşmaya çalıştı.

Kazanın olduğu alanda cep telefonunun çekmemesi nedeniyle yürüyerek sabah saatlerinde köylerindeki evlerine ulaşan kardeşler, durumu anneleri İpek Celep'e bildirdi.

Anne İpek Celep'in de haber vermesiyle hem olay yerine hem de köye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi.

Kaza yerine giden ekiplerce yapılan kontrolde baba Erkan Celep'in olay yerinde can verdiği anlaşıldı.

Hayati tehlikesi olmayan Sıla ve Demircan Celep ise köye gelen sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Erkan Celep'in cesedi ise otopsi işlemleri için Refahiye Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Baba Celep ile 2 çocuğunun, ilçe merkezinde alışveriş yaptıktan sonra köydeki evlerine dönerken kaza yaptığı belirtildi.
Anadolu Ajansı
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