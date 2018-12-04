Bahçeli: Partizanca değil akıllıca bir yol izlenmektedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti ile yürütülen ittifak görüşmelerinin, 30 büyükşehir belediye başkanı ve onun altyapısını oluşturan belediyeler üzerinde yoğunlaştığını belirterek, "Partizanca değil akıllıca bir yol izlenmektedir." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşmesinin olup olmayacağı sorusu üzerine Bahçeli, AK Parti ve MHP'den iki saygıdeğer yöneticinin bir araya gelerek çalışmalarını devam ettirdiğini; önemli adımlar atıldığını söyledi.

"Çalışmalar olumludur, verimlidir." ifadesini kullanan Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye dönüşüyle birlikte, arzularlarsa kendi incelemelerini yaptıktan sonra, MHP ile görüşme isteği olursa görüşmeye hazır olduğumuzu geçmişte de ifade etmiştim, şimdi de ifade ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu istenip istenmediğine ilişkin soruya Bahçeli, "Henüz yok. Venezuela'dan da randevu istenmez yani." karşılığını verdi.

Büyükşehirlerde AK Parti ile ortak bir çalışma yürütüldüğüne ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Şu anki çalışma 30 büyükşehirin, büyükşehir belediye başkanı ve onun altyapısını oluşturan belediyeler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Her şey dikkate alınmaktadır. 2014, 2018 verileri göz önünde bulundurulmakta, partizanca değil akıllıca bir yol izlenmektedir. Zannediyorum hayırlı bir sonuç elde edilecektir." değerlendirmesini yaptı.

-"Meclis Başkanlığı iddiası"

"MHP'nin görüşmelerde TBMM Başkanlığını istediği" yönündeki iddialar hatırlatılarak "Böyle bir pazarlık söz konusu mu?" sorusuna Bahçeli, "Tekraren söylüyorum, MHP'de pazarlık söz konusu olmaz. Partimizin karşısında bir pazar vardır, her türlü sebze orada bulunmaktadır. İsteyen alıp, isteyen satar ama bizim partimizde olmaz." cevabını verdi.

Bir gazetecinin, "MHP'nin böyle bir talebi olmadı mı?" sorusu üzerine Bahçeli, "Meclis Başkanı henüz var." dedi.