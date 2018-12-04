2018'de en fazla satılan araçlar belli oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) bu yılın araç satış rakamlarını açıkladı. Otomobil ve hafif ticari araç satışları Türkiye'de, Ocak-Kasım 2018 döneminde 543 bin 231 düzeyinde gerçekleşti.

Bu yılın 11 ayında otomobil satışları 425 bin 478, hafif ticari araç satışları ise 117 bin 753 oldu.

EN FAZLA RENAULT SATILDI

Kasım sonunda 131 elektrikli ve 3 bin 582 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi. Toplam pazarda kasım ayında ise 58 bin 204 araç satıldı.

Toplamda 74 bin 303 araç satışı ile Renault liderliği göğüslerken, bu rakamı 58 bin 483 ile Volkswagen, 58 bin 212 ile Fiat takip etti.

Geçtiğimiz yıl da 85 bin 622 ile en fazla satış rakamına ulaşan Renault'u 78 bin 785 ile Fiat takip ediyordu. Volkswagen ise 77 bin 757 ile üçüncü sırada yer alıyordu.

FERRARİ SATIŞLARI İKİ KATINA ÇIKTI

Ferrari satışlarında ise bu yıl patlama yaşandı. Geçtiğimiz yıl 9 adet satış gerçekleştiren Ferrari bu yıl 18 adet sattı.

Bu yılın ocak-kasım döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti: