1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İtirafçı işadamı: FETÖ toplantıları cezaevlerinde devam ediyor

Bursa'da aralarında Bursa eski valisi Şahabettin Harput'un da bulunduğu 60 sanığın yargılandığı davada yazılı savunma veren itirafçı sanık iş adamı Ş.U.'nun "FETÖ toplantıları cezaevlerinde devam ediyor" iddiası şok etkisi yaptı
04 Aralık 2018 12:48
Yazdır
İtirafçı işadamı: FETÖ toplantıları cezaevlerinde devam ediyor

Bursa'da aralarında Bursa eski valisi Şahabettin Harput'un da bulunduğu 60 sanığın yargılandığı davada yazılı savunma veren itirafçı sanık iş adamı Ş.U.'nun "FETÖ toplantıları cezaevlerinde devam ediyor" iddiası şok etkisi yaptı.

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden hakkında açılan davada yargılanan itirafçı iş adamı Ş.U., mahkemeye sunduğu yazılı savunmasında, cezaevlerinde örgüt üyelerinin "sohbet" adı altındaki toplantılarını sürdürdüğünü anlattı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada yargılanan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanmasından yaklaşık 18 ay sonra ev hapsi verilerek tahliye edilen Ş.U., mahkemeye yazılı savunma sundu.

İtirafçı olduğu için Ocak ayında tahliye edilen Ş.U.'nun son savunmasında, örgüt üyelerinin ve aynı iddiayla yargılanan sanıkların örgüte bağlılığına dair ilginç detaylar yer aldı.

Yapıyla ilk olarak 1997'de tanıştığını anlatan Ş.U., ilk yıllarda "sohbet" adı altındaki toplantıların örgüt faaliyetlerinden uzak konularda yapıldığını ancak yıldan yıla FETÖ/PDY'nin devlet içine sızdıkça bu toplantıların daha çok para toplamaya yönelik olduğunu belirtti.

Örgütün zaman geçtikçe iş adamlarından daha çok para istediğine dikkati çeken Ş.U., "Ben ilk yıllarda düzenli olarak örgüt toplantılarına gittim. Benim bulunduğum grupta iş adamları vardı. Örgüt benim tanıştığım ilk yıllarda genelde kurban derilerini toplardı. Daha sonraları sadaka, burs ve kurban bağışı adı altında paralar toplamaya başladılar. Grubumda bulunan iş adamları zengin olduğu için bana pek burs verme ve para işleri düşmüyordu" ifadesini kullandı.

Takıların üstündeki isimleri kaydetmişler

Örgütün sözde imamları tarafından iş adamlarının yapacağı bağış miktarının belirlendiğini vurgulayan Ş.U., şunları kaydetti:

"Düzenlenen 'sohbet' adı altındaki toplantılarda, örgütün sözde imamları tarafından, zorlayarak ve baskıyla bu paranın ödenmesi istenirdi. Örgüt imamı, kene gibi yapışkan biriydi, her fırsatta yapışır parayı koparmaya çalışırdı. Hatta bir defasında burada da yargılanan sanıklardan E.K.'nin oğlunun sünnetinde takılan çeyrek altınların üstünde yazan isimleri kaydetmiş ve 'bu kadar tanıdığın var, bunlardan kurban bağışı al' diye baskı kurmuşlardı. 17-25 Aralık sürecinden önce esnaf mütevellilerinin çocuklarını hukuk bölümlerine, askeriyeye ve emniyete yönlendiriyorlardı. Sohbet grubumuzda bulunan, örgüt tarafından çocukları bu alanlara yönlendirilen FETÖ üyeleri bir süre sonra ortadan kayboluyorlardı."

"Cezaevlerinde toplantılar sürüyor"

İtirafçı Ş.U., 17-25 Aralık sürecinden sonra yapıyla olan bağını koparmak istediğini ve bunun ancak 2014'te mümkün olduğunu öne sürerek şöyle devam etti:

"Bu yapıdan kopmak kolay değil size yapışıyorlar ve bırakmıyorlar kolay kolay. Bu yapı gerçekten haşhaşi bir gruptur, insanları etkileyerek kalplerini ve beyinlerini uyuşturuyorlar. Siz o çevrede yer aldığınız, gazetelerini okuduğunuz sürece yapıdan kopamazsınız. Toplantılarına gitmeseniz bile o çevreden insanlarla görüşüyorsanız bir şekilde sizin aklınızı ve kalbinizi mühürlüyorlar. Ben cezaevinde birlikte kaldığım, yargılanan sanıkların da bu yapıdan kopmalarının mümkün olduğunu düşünmüyorum, kopamazlar bu yapıdan. Bu yapının 'sohbet' adı altındaki toplantıları cezaevlerinde de sürüyor. Cezaevinde de yine bu yapının mensupları bir arada ve birlikte hareket ediyorlar, 'sohbet' adı altındaki toplantıları gerçekleştiriyorlar."

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 14,479 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
HDP'li 10 milletvekili açlık grevi başlattı
04 Aralık 2018 22:46		 Maduro yere düşen Türk bayrağını kaldırdı
04 Aralık 2018 22:16
Bakan Dönmez'den madenci ailesine sürpriz ziyaret
04 Aralık 2018 22:11		 Valilik kış lastiği tartışmasına son noktayı koydu
04 Aralık 2018 20:28
'Tarihi Yarımada'yı A'dan Z'ye gözden geçiriyoruz'
04 Aralık 2018 18:56		 Erdoğan çaya davet ettiği öğrencileri Külliye'de ağırladı
04 Aralık 2018 18:04
Erdoğan: Önemli sayıda ilçe belediye başkanı değişecek
04 Aralık 2018 17:31		 Erdoğan'dan ikinci 100 günlük eylem planı açıklaması
04 Aralık 2018 17:29
Yıldırım, TBMM Başkanlığına veda edecek
04 Aralık 2018 17:20		 Erdoğan: İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız
04 Aralık 2018 15:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'ye giren aday sayısı, yarı yarıya azaldı
Akşener 5 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı
Mersin B. Belediye Başkanı, İYİ Parti'ye geçtiğini açıkladı
Kayseri'de 2 ayrı FETÖ operesyonu: 68 gözaltı
Dr. Dizdar: Kanser teşhislerinin önemli bir bölümü kanser değil
Ceza yazan polise önce tepki gösterdi, ardından...
Yanaktan makasa 2 buçuk yıl hapis
Türk Telekom kullanıcılarına müjde! AKN kalkıyor
CHP'li vekil, 'hayali liste' için özür diledi
Erdoğan: İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
beyaz diş 1
09.12.2018 akhisar bld.spor vs fenerbahçe maçı 4
08.12.2018 galatasaray vs ç.rizespor maçı 2
gamze özçelik'in tesettüre girmesi 3
ankaragücü 3
dümen yapıyor çakal 2
yara bandı 1
hatasız kul olmaz 3
farklı görüşlere tahammül edememek 1
Adalet dağıtmayan kanun,kanun değildir 5
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
TEMSAN 30 İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Gıda Tarım Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu Alım İlanı
Sivas Güneykaya Belediyesi Memur Alım İlanı
Kürtün Belediyesi Mühendis Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam