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Bir haftalık bebeği yol kenarına bıraktılar
Kırıkhan ilçesinde yol kenarına bırakılan bir haftalık erkek bebek Hatay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilecek
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir haftalık erkek bebek yol kenarına bırakıldı.
Kırıkhan-Kumlu kara yolu kenarında battaniyeye sarılı vaziyette bebek bırakıldığını gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri tarafından Kırıkhan Devlet Hastanesine götürülen erkek bebeğin, henüz bir haftalık olduğu belirlendi.
Doktor kontrolünün ardından hemşireler tarafından kıyafetleri değiştirilen bebeğe mama verildi.
Hastanedeki sağlık çalışanları tarafından yoğun ilgi gören bebeğe Uğur adı konulurken, bebeğin Hatay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edeceği öğrenildi.
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