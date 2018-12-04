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Avrasya Tüneli'nde kaza
Avrasya Tüneli'nde Avrupa'dan Asya'ya geçen taksiye bir araç arkadan çarptı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor
İstanbul'da Avrasya Tüneli'nde Avrupa Yakası'ndan Asya Yakası'na gidiş istikametinde saat 12.30 sıralarında seyir halindeki taksiye arkadan bir araç çarptı.
Kazada araç sürücüleri kaza almadan kurtulurken araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine trafik polisi sevk edildi.
Ekiplerin kazaya müdahalesinin ardından tünelde Asya yönünde ulaşım tek yönlü olarak sağlanmaya devam etti.
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