Avrasya Tüneli'nde kaza

AYM'DEN EMEKLİ İKRAMİYESİNİN KANUNİ MİRASÇILARINA ÖDENMESİNE DAİR ÖNEMLİ KARAR Anayasa Mahkemesi, dul ve yetimler olmaması halinde vefat edenin hak ettiği emekli ikramiyesinin kanuni mirasçılarına ödenmesini öngören maddeyle ilgili önemli bir karar verdi.